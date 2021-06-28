150 bin liraya 3, 300 bin liraya 152 seçenek var

Kur baskısıyla ve ÖTV ile artan sıfır araba fiyatları, yeni bir otomobil sahibi olmayı her geçen gün daha zor hale getiriyor. Bugün bakıldığında 150 bin liralık bir bütçesi olan tüketicinin sadece 3 seçeneği var. Cardata CEO’su Yalçın “150-200 bin TL arasında 66 araç var. 200-300 bin TL aralığında 152 araç bulunuyor ve ortalama fiyat 328 bin 800 TL” dedi.

Kur baskısıyla ve ÖTV ile artan sıfır araba fiyatları, yeni bir otomobil sahibi olmayı her geçen gün daha zor hale getiriyor. Türkiye’de otomotiv sektörü ağırlıklı olarak ithalata dayalı. Bu yüzden kurdaki en ufak hareket bile özellikle otomobil fiyatlarına anında yansıyor. Buna bir de vergi sistemi eklenince bazen ana fiyattaki 1 liralık artış bile ÖTV ile beraber 15-20 bin liralara mal oluyor. Tedarik sürecindeki sorunlar da şimdilik yeni otomobil satışlarını kafa kafaya götürünce stoksuz çalışan markaların kur ve ÖTV farkını anında yansıtmasına neden oluyor. Artan fiyatlara rağmen sektörde ilgi hala büyük. Otomotiv data ve 2.el araç fiyatlandırma şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, 1 Temmuz’a dikkat çekerek gerek sıfır gerekse ikinci el araç pazarında yoğun bir sürece girileceğini ifade etti.

İKİNCİ ELE TALEP YOĞUN

Yalçın “Haziran ayının sıfır otomobil satışları açısından 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun 5-6 katı olacaktır. Ancak, asıl kırılma noktası 1 Temmuz. Özellikle tatil öncesi, yani 15 Temmuz’a kadar olan dönem ikinci ele çok yoğun bir talep bekliyoruz. Yaptığımız analizler Temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor” dedi. Sıfır araçlara talebin arttığından da bahseden Yalçın vergi sistemine de değinerek şunları söyledi:

EN FAZLA SEÇENEK 300-400 BİN LİRA BANDINDA

“Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle parası olan sıfır aracı bir yatırım aracı olarak görüyor ve öncelikle sıfır almak istiyor. Gayrimenkul fiyatlarının artması ve faizlerin yüksek seviyede kalmasının bunda çok önemli etkisi var. Diğer yandan, sıfır araç pazarında ÖTV dilimi ve döviz kurları nedeniyle fiyatlar bir hayli baskılanıyor. Cardata verilerine göre, şu anda 150 bin TL’ye kadar sadece 3 araç kaldı. Bu araçların ortalama fiyatı ise 134 bin 900 TL. 150-200 bin TL arasında 66 araç var. Bu aralıktaki araçların ortalaması 184 bin 400 TL. 200-300 bin TL aralığında 152 araç bulunuyor ve ortalama fiyat 328 bin 800 TL. Asıl dikkat edilmesi gereken ise 300-400 bin TL bandı. Çünkü, markalar araçlarının çoğunu buraya konumlandırdı. Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta ve ortalama fiyat 352 bin 200 TL’ye ulaşmış durumda. Devamında, 400-500 bin TL bandında 117 araç, 500-600 bin TL bandında ise 77 araç var. Fiyatların yüksek olması nedeniyle özellikle Temmuz ayında talebin ikinci ele doğru önemli ölçüde yönelmesini bekliyoruz.”

ANINDA FİYAT BİLGİSİ

Cardata’nın hemen sat uygulamasıyla ikinci el araçta değerleme anında ekrana yansıyor. Bu sistemde aracın markası, modeli, yaşı ve boya, kilometre durumlarını paylaşarak değerini anında ölçülüyor. Yalçın “Verilen fiyatı uygun bulan tüketiciler satıcının kendisiyle iletişim kurmasını tek tıkla isteyebiliyor” dedi.