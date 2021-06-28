Sarı takım 500 kişiye ulaştı

İkinci el araç pazarında girişimcilik yapmak isteyenleri hedefleyen Otomerkezi Yellow Team üye sayısı, İstanbul’da 6 ayda 500 kişiye ulaştı. Otomerkezi.net, Yellow Team ile yıl başından bu yana 400 adet araç ticareti gerçekleştirdi.

İkinci el araç sektöründe kurumsallaşma kültürünü yaygınlaştıran Otomerkezi Yellow Team mobil saha ekibi büyümeye devam ediyor. 6 ayda üye sayısını 500 kişiye ulaştıran Yellow Team “mobil saha ekibi” projesi, otomotiv sektöründe girişimcilik yapmayı hedefleyenleri takıma davet ediyor. İkinci el araç ticaretinin kayıt altına alınması ve belirli standartlara kavuşması amacıyla devreye alınan projeyle ilgili konuşan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, takım üyelerinin, yılbaşından bu yana 1.500 kişiyle temasa geçtiğini ve yeni bir dijital ikinci el araç ekosisteminin oluştuğunu belirtti.

“ÇOK GELİŞMİŞ BİR DİJİTAL ALTYAPIYA SAHİBİZ”

Karakaş, “Fiziksel Otomerkezi.net bayilerimize yarattığımız, müşteri deneyimini üst düzeyde tutan hizmet imkanlarımız, Yellow Team üyelerine de birçok gelir fırsatı sunuyor. Takım üyeleri, Otomerkezi.net bayileri çatısı altında gezici saha ekibi olarak, kendi müşteri portföylerine kredi ve finansman, sigorta, kasko, oto ekspertiz, garanti, mini onarım, ücretsiz araç danışmanlığı hizmetlerini sunabiliyor. 500 adetlik araç havuzumuzdan da faydalanarak takas yapabiliyorlar. Böylece birey olarak ayda ortalama 20.000 TL’lik bir gelir elde edebiliyorlar. Tüm bu süreçler, ciddi emekler vererek geliştirdiğimiz online platformumuz üzerinden ilerliyor. Müşterilerin istediği araç havuzda ya da portföylerinde yoksa, müşteri adına aracı bulup, ekspertiz işlemlerini gerçekleştirip satın alıyorlar. Bu sayede ikinci el ekonomisi kayıt altına alınmış oluyor, araç satın almayı düşünenlerin hayatı kolaylaşıyor, ülkemize de yeni bir istihdam modeli yaratmış oluyoruz. 2022 yılına kadar üye sayımızı 2.000’e çıkarmak istiyoruz.”