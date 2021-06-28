Ferrari de hibrit oluyor

Ferrari 296 GTB modelini hibrit motorla yola çıkarıyor. 663 CV gücündeki 120° açılı V6 silindirli motoru, bir elektrikli motorla destekleniyor. Hibrit sistem toplamda 830 CV güç sunuyor.

Ferrari 296 GTB modelini hibrit motorla yola çıkarıyor. Ferrari, 296 GTB ile markanın çok ödüllü 8 ve 12 silindirli güç ünitelerini çevreleyen yeni bir motor tipini tanıtarak özgün bir devrim başlatıyor. Yeni bir 663 cv 120° V6, 122 kW (167 cv) güç üreten bir elektrik motoruyla birleşiyor. Ferrari’nin bir yol otomobiline monte edilen ilk 6 silindirli bu motor toplam 830 cv güç üretiyor.

FERRARİ MÜHENDİSLERİNİN SANAT ESERİ

296 GTB, ismi, motorun silindir hacmi (2.992 cc), silindir adedi (6) ve Ferrari geleneğinin bir parçası olarak GTB (Gran Turismo Berlinetta)’yı temsil ediyor. Sadece yüksek güç üretimi ile dikkat çekmekle kalmayan şarj edilebilir hibrit sistem (PHEV) aynı zamanda gaz pedalı tepki sürelerini hızlandırıyor ve tamamen elektrikli eDrive sürüş modunda 25 km menzil sunarak 296 GTB’nin farklı kullanım koşullarına uyumlu olmasını sağlıyor. 296 GTB ile baştan aşağı yeniden tasarlanan yeni V6 motor, Ferrari mühendislerinin en güncel sanat eseri olarak öne çıkıyor. Motor aynı zamanda “V” içine yerleştirilen turbolara sahip ilk Ferrari motoru olmasıyla da dikkat çekiyor. Genel motor kütlesi ve ağırlık merkezi oldukça düşük olan yeni Ferrari V6, litre başına 221 (CV) ile bir seri üretim otomobil için bir litre başına güç üretim rekoru da kırıyor.

KABİN İÇİNE V12 SESİ

Elektrikli ve hibrit modlar arasındaki geçiş, 296 GTB’nin karakteristik spor otomobil özelliklerine uygun olarak gerçekleşiyor. Geleneksel Manettino’nun yanında bir güç yönetimi seçicisi (eManettino) kullanıma sunuluyor. eManettino’nun; eDrive, Hybrid, Performance ve Qualify olmak üzere dört farklı konumu bulunuyor. 296 GTB, normalde taban tabana zıt olan iki özelliği mükemmel bir şekilde harmanlayarak turboların gücü ve atmosferik V12’nin yüksek frekanslı notalarının birlikteliğini benzersiz bir akustik performans ile ortaya koyuyor. Otomobil düşük devirlerde bile, kabin içine safkan V12 sesi iletirken; devir yükseldikçe bu ses yüksek frekanslı tiz bir sese dönüşüyor. Tüm bu etkileyici konser devir kesicinin devreye girdiği 8.500 devir/dakikaya kadar devam ediyor.

296 GTB’de aynı zamanda devrim niteliğinde aerodinamik çözümlerle de öne çıkıyor. Arka tampona entegre edilen ve LaFerrari’den esinlenerek uygulanan aktif spoyler, yüksek bastırma kuvveti ayarında arka aks üzerinde ilave 100 kg bastırma kuvveti uyguluyor. Bu, performanslı sürüşlerde daha kontrollü bir sürüş sunarken, aynı zamanda fren mesafelerini de en aza indiriyor. Bu etkileyici performans, otomobilin gövde orantılarının sorunsuz bir şekilde optimize edilmesiyle elde ediliyor.

MODERN TASARIM

Tasarımıyla son derece modern, sade ve işlevsel tarzıyla 1960’ların Ferrari’lerine gönderme yapan 296 GTB, tüm Ferrari modellerinin karakteristik özelliği olarak teknoloji ve estetik arasındaki bağın altını çiziyor. 296 GTB, performans odaklı unsurları tasarımıyla harmanlayan safkan, zarif bir otomobil ortaya çıkıyor. Otomobilin iç mekanında, Ferrari’nin ilk kez SF90 Stradale modelinde tanıttığı tamamen dijital arayüzün yeni uyarlaması kullanılıyor. Ancak 296 GTB’de, SF90’dan farklı olarak bu teknoloji daha sofistike bir yaklaşımla uygulanıyor. Otomobilin “Start” düğmesine basana kadar siyah renkte olan göstergeler, düğmeye basılmasıyla canlanıyor ve 296 GTB’nin teknolojik ihtişamı son derece modern, ergonomik ve tamamen dijital arayüz ile gözler önüne seriliyor. Deriye entegre edilen HUD (Head Up Display) Ferrari’nin detaya göstermiş olduğu özeni ve saflık felsefesini yansıtıyor.