Otomerkezi.net ve vdf iş birliği

Otomerkezi.net, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) ile yaptığı yeni iş birliğiyle araç sahibi olmak isteyenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Otomerkezi.net’in finansal çözüm ortaklarından vdf ile birlikte, yüzde 40’a kadar balon ödeme avantajı sunulurken, tüketiciler eşit ödeme planına göre sunulan daha düşük taksit tutarı sayesinde kolaylıkla araç satın alabilecek.

İkinci el araç pazarının kurumsal oyuncularından Otomerkezi.net, Volkswagen Doğuş Finans ile yeni bir işbirliğine imza attı. Yapılan işbirliği çerçevesinde, Otomerkezi.net’ten bir araç satın almak isteyen otomobilseverler için yepyeni finansal kolaylıklar sağlanıyor. Sıfır kilometre araçlardaki finans modelini ikinci el araç pazarına taşıyarak yeni bir soluk getiren işbirliği ile eşit ödeme planına göre daha avantajlı bir ödeme planı olan ve düşük taksitler sayesinde ikinci el araca ulaşım kolaylaştıran balon ödeme sistemi hayata geçiriliyor.

YÜZDE 48 AY VADE

1-3 yaş arası ikinci el araçlarda 48 ay vadeye kadar yüzde 40 balon ödeme, 4-5 yaş arası ikinci el araçlarda ise 48 ay vadeye kadar yüzde 30 balon ödeme tercih edilebiliyor. Dileyen müşteriler, OİS sistemi kapsamında, web sitesi üzerinden tek tıkla beğendikleri otomobili satın alabiliyor ve dezenfekte edilmiş araçlar kapıya kadar teslim ediliyor. Online ortamda satılan otomobillerde 1 yıl boyunca geçerli olacak satış sonrası garanti paketi hediye ediliyor.

ÖDEME ESNEKLİĞİ SUNUYORUZ

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Kısa bir süre önce otomobil satışlarında taksit sayısının tekrar düzenlenmesi, tüketicileri sevindiren bir gelişme oldu. Yeni ödeme modelimizle, özellikle şimdiye kadar hiç araç satın almayan müşterilere ödeme esnekliği sağlayarak araç sahibi yapmayı hedefliyoruz. Sıfır kilometre araç satışında alışkın olduğumuz balon ödeme sistemiyle taksit tutarı önemli oranda düşüyor.” dedi.