Çip krizi ikinci ele talebi artıracak

Otomotiv sektörünü etkileyen, üretimin yavaşlamasına ve tedarik sorunlarına yol açan çip krizinin bir süre daha devam edecek. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür; Kurların yükselmesi, halihazırda mevsimsel olarak beklenen talep artışı ve yaşanan çip krizi ile sıfır araç tedariğinin azalması bizlere ikinci ele doğru daha güçlü bir talebin oluşacağının sinyallerini veriyor.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, 2021 yılının ilk 3 ayında sıfır araç pazarının, kurdaki düşüş, beraberinde fiyat ve sıfır faiz kampanyaları ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60’lık bir artış gösterdiğini belirterek; “Bu durum ve ekonomik yavaşlama, ikinci el pazarında ise fiyatların düşüşüne, firmaların elinde kalan yüksek fiyatlı stok araçlar ve talebin ağırlıklı olarak ekonomik segment araçlara yönelmesi sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 35 gerileme meydana geldi” dedi.

EN AZ YÜZDE 5 BÜYÜME BEKLİYORUZ

Ülgür, 2. el otomobil satışlarında Mart ayının sonundan itibaren bir toparlanma sürecine girdiğini kaydederek “Bu paralelde taleplerin arttığını net bir şekilde gözlemledik. Ramazan ayı boyunca pandeminin seyrine bağlı olarak geçici bir durgunluk yaşanabilir düşüncesindeyiz. Ancak Mayıs ayından itibaren 2.el satışlarında toparlanma olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu 8-8,5 milyon adetlik satışlara ulaşılabilir. Bu da 2. elde yıl sonunda yüzde 5-10 oranında büyüme demektir” diye konuştu.

ÇİP KRİZİ MÜŞTERİYİ 2. ELE YÖNELTECEK

Otomotiv sektörünü etkileyen, üretimin yavaşlamasına ve tedarik sorunlarına yol açan çip krizinin bir süre daha devam edeceği öngörüldüğünü de sözlerine ekleyen Ülgür şunları söyledi; Kurların yükselmesi, halihazırda mevsimsel olarak beklenen talep artışı ve yaşanan çip krizi ile sıfır araç tedariğinin azalması bizlere ikinci ele doğru daha güçlü bir talebin oluşacağının sinyallerini veriyor.