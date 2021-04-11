Mercedes-Benz Nisan kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Nisan ayında yeni kampanya sunuyor. Bu kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler var.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Nisan ayında yeni kampanya sunuyor. Bu kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler var. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel,12 ay, %0,95 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Nisan ayında 335.000 TL, 12 ay, %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Mercedes-BenzE-Serisiotomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel,475.000 TL’ye,36 ay, %1,65 faiz oranı fırsatı sunuyor. Yeni Mercedes-Benz GLA için ise bu aya özel,285.000 TL,36 ay, %1,65 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,65 faizli kredi imkanı sunuluyor.

MERCEDES-BENZ VİTO KAMPANYASI

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla,Nisan ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde,150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter Minibüs’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 15 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler. Sprinter Panelvan’a sahip olmak isteyen müşteriler ise, 150.000TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 90.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %1,29 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.