Doluya özel sigorta poliçesi geliyor. RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı “2 yıllık çalışmanın ardından sigorta şirketleriyle işbirliği yaparak ortaya çıkardığımız doluya özel ilk sigorta poliçesiyle, kaskosu olmayan araç sahiplerinin endişelerine çare olacağız” dedi.

Doluya özel sigorta poliçesi geliyor. 22 ve 23 Mart günü Yozgat, ve Ankara’da gerçekleşen dolu yağışıyla araç sahipleri, tekrar tedirginlik yaşadı. Kısa süre önce 29 Eylül 2020 tarihinde birkaç dakika süren dolu yağışı sonrasında da İstanbul’un özellikle Anadolu Yakası’nda 10 bini kaskolu, 20 bini de kaskosuz olmak üzere 30 bin aracın hasar gördü. Sigorta sektörü yeni çözüm arayışlarına girdi. 2 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda “doluy a özel ilk poliçeyi” sigorta şirketleriyle işbirliği yaparak hayata geçiren RS Servis; boyasız göçük düzeltme uzmanlığıyla hem tüketicilere hem de sigorta şirketlerine çare olmayı amaçlıyor.

RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “Artık bu tür afetler ilerleyen zaman diliminde eskisine oranla hayatımıza çok daha fazla dahil olacak. Dolu afetine karşı alınacak en iyi önlem ise halı, kilim, karton değil, sigorta poliçesi. Üzücü bir şekilde Yozgat’ta meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışında bir vatandaşımız aracını kilimle korumaya çalışırken başından yaralandı. Hem araç sahiplerini hem de sigorta şirketlerini dolu afetine karşı hazırlıklı kılmak adına yenilikçi bir dolu hasarı hizmeti ve poliçesi üzerine çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Şu anda 4 sigorta şirketiyle anlaşmamızı yapmış bulunmaktayız.” şeklinde konuşmasına devam etti.

ARAÇ PARKININ YÜZDE 30’U KASKOLU

İklim değişiklikleriyle birlikte doğa olaylarının hızına yetişmenin mümkün olmadığını ve ne zaman dolu yağacağının kestirilemiyor. Ünaldı, artık her mevsimde dolu yağdığını ve tüketicilerin önemli mağduriyetler yaşadığını söylüyor. Kaskolu araç oranının Türkiye’de ortalama sadece yüzde 30 seviyesinde kaldığını ifade eden RS Servis CEO’su “Sigortalı olma bilinci ülkemizde maalesef halen çok düşük. Türkiye’de 20 milyon trafik sigortalı, 6 milyon da kasko poliçeli araç sahibi var. Yaklaşık 4 milyon aracın ise trafik sigortası dahi yok ve trafiğe çıkması yasak. Bu sebeple aracına kasko yaptıramayan tüketiciler, artık ortalama 200 TL gibi çok cüzi bir rakamla araçlarını dolu yağışlarına karşı koruma altına alarak rahat nefes alabilecek. Olası yaralanmalara karşı dolu hasarı teminatına ferdi kaza teminatını da ekleyecek yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Gelecekte basit park hasarları için de yenilikçi bir uygulama geliştirerek sigorta şirketleriyle birlikte sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

HEDEFİMİZ DÜNYAYA AÇILMAK

RS Servis, 2017 yılında İstanbul’da yaşanan büyük dolu felaketinde 10 bin hasarlı aracın onarımını gerçekleştirmişti. O dönemde yeni bir risk yönetimi ortaya çıktığını ve boyasız göçük düzeltme konusunda usta sıkıntısının yaşandığına değinen Ünaldı “Yurtdışından usta getirmek yerine edindiğimiz know-how ve tecrübelerle 4 yıl gibi kısa bir sürede onlarca usta yetiştirdik, hatta Avrupa’ya ihraç etmeyi başardık. Hali hazırda Prag şubemizde bu hizmetler veriliyor. Türkiye’deki yapılanmamızı başarıyla tamamladıktan sonra, aynı modeli yurtdışında genişleterek uygulamak istiyoruz. Artık dışarıdan usta getirmek yerine, Türkiye’de yetişen ustalarımız, yüzde yüz yerli sermayeli RS Servis çatısı altında okyanus ötesi ülkelerde bu işi yapacak.” ifadelerine yer verdi.