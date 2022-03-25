Maserati Grecale sahneye çıktı

Maserati yeni SUV modeli Grecale için kolları sıvadı. Geniş bir motor yelpazesiyle sunulan araç, güçlü bir V6 benzinli motor, hibrit ve yüzde 100 elektrikli olarak yola çıktı. Ayrıca araç GT, Modena ve Trofeo olmak üzere 3 farklı versiyona sahip.

Maserati yeni SUV Grecale modelini tanıttı. Yeni model, arazi kabiliyetini, konfor ve güvenlikten taviz vermeden sürüş keyfi ile birleştiriyor. Grecale, V6 benzinli motor; hibrit ve Maserati tarihinin ilk yüzde 100 elektriklisi olarak bir yıl sonra yollara çıkacak ‘Grecale Folgore’ olmak üzere üç farklı güç-aktarma sistemiyle tüm gereksinimleri karşılayacağının sinyalini veriyor.

100 KM’YE 3.8 SANİYE YETİYOR

Sınıfının en iyisi iç hacim, sürüş deneyimi, yol tutuşu, hızlanma (Trofeo 0-100 km’ye 3.8 saniyede ulaşıyor), azami hız (Trofeo: 285 km/saat), ses kalitesi ve ahşap, karbon-fiber ve deri gibi yüksek kaliteli malzeme kullanımı ile iddiasını ortaya koyuyor. Grecale’nin sınıfında iddialı dış boyutlara sahip olmasıyla da ayrışıyor. Aracın “Modena” versiyonu 4,846 mm dış uzunluk; 2,901 mm aks mesafesi, 1,670 mm yükseklik, 2,163 mm genişlik (yan aynalarla birlikte), ve 1,948 arka iz genişliği ile pazarda yerini alıyor.

3 FARKLI VERSİYONLA GELİYOR

Grecale; “GT”, “Modena” ve “Trofeo” olmak üzere lansman anında üç farklı versiyon ile satışa sunuluyor. Grecale GT, dört silindirli 300 beygirlik mild hibrit sistemiyle şehir içi kullanımı çağdaş minimalizm temasıyla birleştiriyor. Bu versiyon tüm kullanıcılara ve onların dinamizmine, ilgi alanlarına ve aynı zamanda sürekli kendini kişiselleştiren bir tasarım arayışına hitap ediyor. Grecale Modena, dört silindirli 330 beygirlik yarı hibrit sistemiyle, doğa tutkunlarına hitap ediyor. Grecale Trofeo, 530 beygir gücünde V6 motorun sağlamış olduğu üstün performansla, daha çok güç ve adrenalin meraklılarına hitap ediyor. Grecale Trofeo 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor ve 285 km/s’lik azami hıza ulaşabiliyor. Sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak üzere, Comfort, GT, Sport, Corsa (sadece Trofeo’da sunuluyor) ve Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modu ise Grecale’nin karakterini kullanım gereksinimlerine uygun bir hale getirmesini sağlıyor. Maserati Grecale ürün gamını 2023 yılında 400V teknolojisiyle yüzde 100 elektrikli “Grecale Folgore” tamamlayacak.

İÇ MEKAN OLDUKÇA TEKNOLOJİK

Grecale’nin iç mekânı teknolojik anlamda da göz dolduruyor. Dijital ekranlar ve dokunmatik yüzeylerle benzersiz bir deneyim sunan kabinde geleneksel gösterge paneli dışında 12,3 inçlik; bugüne kadar bir Maserati’de kullanılan en büyük orta ekran yer alıyor. Kabinde ayrıca yeni dijital saat ile kumanda paneliyle 8,8 inçlik ekran görsel ve işlevsel açıdan yenilikçi bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Sürücüsüne en iyi teknolojiyi sunan Grecale’de, arka koltukta seyahat eden yolcular için de üçüncü bir ekran bulunuyor. Grecale, yeni bilgi-eğlence sistemi Maserati Intelligent Assistant (MIA) Multimedya ve isteğe bağlı olarak sunulan Head-up Display de dahil olmak yenilikçi donanımları kullanıcısına sağlıyor.