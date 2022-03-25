Suzuki ve SkyDrive ile uçuşa geçiyor

SkyDrive ve Suzuki, uçan otomobil faaliyetleri ve teknolojisinde iş birliği yapıyor. Açıklanan ortaklık kapsamında, iki dünya devi, Hindistan’da uçan otomobilleri geliştirmeyi, üretmeyi ve pazar oluşturmayı planlıyor.

SkyDrive ve Suzuki, uçan otomobil faaliyetleri ve teknolojisinde iş birliği yapıyor. Otomotiv dünyasının Japon devi Suzuki ile teknolojinin önde gelen şirketlerinden SkyDrive, geleceğin teknolojisini bugünden tasarlamak için bir araya geldi. Elektrikli uçan otomobil geliştiricisi SkyDrive ile Suzuki ortaklığı ile uçan otomobil faaliyetleri ve teknolojisinde iş birliği yapacak. Hindistan’da uçan otomobilleri geliştirmeyi, üretmeyi ve pazar oluşturmayı planlıyor. SkyDrive ve Suzuki, teknoloji Ar-Ge, üretim ve seri üretim sistemlerinin planlanması, öncelikli olarak Hindistan olmak üzere denizaşırı pazarların geliştirilmesi ve karbon nötr olma çabalarının teşvik edilmesini içeren faaliyetler ve teknoloji alanlarında iş birliği yapmayı planlıyor.

YENİ BİR ULAŞIM KATEGORİSİ EKLENECEK

“Müşteriye odaklanarak katma değerli ürünler geliştirme” sloganıyla hareket eden Suzuki; otomobil, motosiklet ve dıştan takma motorlar olmak üzere üç ulaşım kategorisinde ürünler sunuyor. Şirket, hayatla iç içe kalarak ve ulaşım sağlayarak insanların vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. SkyDrive ortaklığı, Suzuki’ye faaliyet alanlarına dördüncü bir ulaşım kategorisi ekleme, uçan otomobiller keşfetme fırsatı sağlayacak. SkyDrive, Japonya’nın Osaka kentindeki 2025 Dünya Fuarı sırasında hava taksi hizmetine başlamayı ve Japonya’nın diğer bölgelerinde hizmet vermeyi hedefliyor.