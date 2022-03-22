Dizel otomatik Fiat Egea fiyatı belli oldu. Şimdilik sadece dizel otomatik olarak tüketiciyle bulaşan Egea’lar için benzinli otomatik versiyonun da ne zaman geleceği şu an belli değil.

Dizel otomatik Fiat Egea fiyatı belli oldu. Şimdilik sadece dizel otomatik olarak tüketiciyle bulaşan Egea’lar için benzinli otomatik versiyonun da ne zaman geleceği şu an belli değil. Egea Sedan, Egea Hatchback, Egea Cross ve Egea Cross Wagon seçeneklerinde sunulacak olan dizel otomatik vites seçeneği sadece Egea Station Wagon versiyonunda Urban versiyonunda olacak.

EGEA SEDAN OTOMATİK 470 BİN LİRA

Fiat Egea Sedan otomatik versiyonunun fiyatı kampanyalı olarak 469 bin 900 liradan başlayacak. 1.6 litrelik Multijet II versiyonla satışa sunulacak olan otomobil 130 beygir güç sunacak. Bir önceki versiyonlardan tanıdık araca DCT şanzıman eşlik edecek. Dizel otomatik seçenek Easy, Urban ve Lounge donanımla satışa sunuldu.

En çok satan Egea Cross otomatik fiyatı ise 494 bin 900 liradan başlayacak.

Egea Cross Wagon Lounge donanımla otomatik fiyatı 549 bin 900 lira olacak.

Fiat Egea HB ise Street ve Urban olarak 489 bin 900 liralık başlangıç etiketine sahip olacak.

Egea Station Wagon Urban ise dizel otomatik fiyatı 514 bin 900 lira oldu.

FİAT EGEA DİZEL OTOMATİK FİYAT LİSTESİ