Opel mart ayı kampanyası başladı. Opel Türkiye, mart ayında hem binek hem de ticari araç modellerindeki özel teklifleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. Birbirinden çekici binek ve SUV modellerinde çeşitli olanaklar sunan Opel, başarılı ticari araç modellerinde de KOBİ’lere özel indirimlerle yeni araç sahibi olmak isteyenleri Opel Showroom’larına bekliyor.

Opel mart ayı kampanyası başladı. Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, mart ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markanın sıradışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren en yeni modeli Mokka, 554.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 449.700 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip sınırlı stoktaki Crossland modelleri bayilerde yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Ayrıca ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip sınırlı stoktaki Corsa modelleri showroomlar’da yeni sahiplerini bekliyor.

“İşi Almanlara Bırakın” sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, ticari araç ürün ailesinde mart ayına özel satın alma fiyatları ve KOBİ’lere ek çeşitli avantajlarıyla fark yaratıyor. Mart ayında binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life’a, 399.900 TL’den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 299.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 399.900 TL’den; Vivaro City Van ise 479.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 599.900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.