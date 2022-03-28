RS Servis, 2021 yılında özel hasar onarım teknikleri sayesinde sektöre 750 milyon TL ek tasarruf katkısı sağladı. RS Otomotiv Başkanı Ünaldı “Kurulduğumuz günden bu yana 3 milyon parçayı onararak ülkemize 2 milyar TL tasarruf sağladık. Ancak parça onarımı ülkemizde yeteri kadar değer görmüyor” dedi.

RS Servis, 2021 yılında 57 servis noktasında, toplam 40 bin adet araç onarımı gerçekleştirdi. 240 bin adet mobil parça onarımı yapan şirket, geçtiğimiz yıl toplamda hasar onarımı teknikleriyle sigortacılık ve otomotiv sektörüne 750 milyon TL tasarruf sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Satış sonrası hizmetler sektörü geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 35-40 oranında büyüme gösterirken, RS Servis yüzde 50 büyümeyle 2021 yılını kapattı. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Yedek parça fiyatlarının dövize endeksli şekilde her geçen gün arttığı, ikinci el araç fiyatlarının sürekli yükseliş halinde olduğu günümüzde artık parça onarımı hem sigortacılık hem de otomotiv sektörü için mutlak bir ihtiyaç haline geldi. Kurulduğumuz günden bu yana oto hasar onarımında başrolü oynayarak 3 milyon adet parçayı onardık ve ülkemize 2 milyar TL tasarruf sağladık” dedi.

HASAR ONARIMI YETERLİ DEĞERİ GÖRMÜYOR

Ünal Ünaldı “Hasar onarımı ülkemizde yeteri kadar değer görmüyor. Satış sonrası hizmetlerinde hasar onarımı, direkt olarak yedek parça ithalatını düşüren ve cari açığın azalmasına yardımcı olabilecek bir kalem. Önem verilmezse sektöre yatırım yapılmaz, yatırım gelmezse satış sonrası hizmetleri ve hasar onarımı gelişim kaydedemez” ifadelerini kullandı.