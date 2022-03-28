İç pazar canlanmazsa Avrupa gazlarken biz izleyeceğiz

Pandemi etkisi ve sonrasında çip kriziyle birlikte Avrupa’da otomotiv üretimi sert fren yaptı. Bu yıl Avrupa’nın agresif bir büyüme yaşayacağını söyleyen TAYSAD Başkanı Saydam “Avrupa, 2022’de bu açığı kapatacak ve dünyanın büyümesinden daha büyük bir büyüme gerçekleştirecek gibi görünüyor. Raporlara göre Türkiye için tahminler olumsuz. Türkiye’nin 15’inci sıraya gerilemesi, üretimde aldığı payın düşmesi öngörülmekte. Bunu ancak iç pazarla aşabiliriz” dedi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 43. Olağan Genel Kurul toplantısı, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Saydam “2021’de dünyada araç üretimi artarken, Avrupa’da araç üretimi azaldı. Avrupa, 2022’de bu açığı kapatacak ve dünyanın büyümesinden daha büyük bir büyüme gerçekleştirecek gibi görünüyor. 2023’te ise dünyaya paralel yüzde 8’lik bir büyüme var. Uluslararası kurumların bu raporlarına baktığımızda, gelecek dönem için olumsuz tahminler üzerine hazırlandığını görüyoruz. Bu tahminlerde; Türkiye’nin 13. sıradan 15. sıraya gerilemesi, üretimde aldığı payın düşmesi öngörülmekte. Bunu nasıl aşabiliriz? En büyük silahımız; güçlü iç pazar. İç pazarın hareketlendirilmesi, satışlarının artırılması ile gerilemenin önüne geçebiliriz. Gerileyen bir tempoda gidersek, bu bir duraklama dönemini işaret edecek. Bunun için önemli adımlar atmalıyız, attırmalıyız” açıklamasını yaptı.

SAVAŞ BİR TÜRKİYE’YE KORİDOR YARATTI

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Saydam, “Savaş kelimesinin bulunduğu bir cümlede ‘fırsat’ kelimesini kullanmak istemiyoruz. Fakat bir koridor olduğu ortada. Amacımız fırsatçılık değil. Dünya barışı için, dünya ekonomisinin ilerlemesi adına; ülke olarak, sektör olarak ve dernek olarak hazırız. Ukrayna savaşı bize bilmediğimiz şeyler de öğretti. Araçlarda kullanılan çiplerin ne kadar önemli olduğunu pandemide öğrenmiştik. Arkasından kullandığımız hammaddelerin de ne kadar mühim olduğunu öğrendik. Şimdi de sarf malzemelerinin süreci ne kadar etkilediğini görüyoruz. Ukrayna ve Rusya’nın dünyada yüzde 87’sini gerçekleştirdikleri, sadece çip malzemelerinde kullanılan sarf malzemesi neon, kripton olan gazların temininde herhangi bir sorun yaşanması araç üretimini olumsuz etkileyecek. Asıl önceliğimiz ise bir can kaybını daha engelleyecek adımların atılması ve barış ortamının tesis edilmesi” diye konuştu.

YÜKSEK VOLTAJI FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ

Elektrikleşme konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Albert Saydam, “Elektrikleşmenin faz farkından dolayı, bunu yapamayacak coğrafyaların da olacağını kabul etmeliyiz. Bir taraftan ülkemizde yeni teknolojilerde üretim yaparken, bir taraftan faz farkıyla elektrikleşmenin daha sonra olacağı ülkelerde gerçekleşecek konvansiyonel araçların üretim fırsatlarını kovalamalıyız. Bu koridoru iyi kullanmamız lazım. Bu adımı atmak için de büyük bir ihtimal Türkiye’den değil, orada yerel üretim yapmaya hazır olmalıyız. Bir aracın yüzde 80’ini üretme yetkinliğimiz var. 2030’da bunun yüzde 15’e düşme riski vardı fakat bu konuda anons edilen yatırımlar 2030’a olumlu bakmamızı temin ediyor” diye konuştu.