Bütün zincir bir kablo demetiyle bozuldu

Yeni Skoda Fabia lansmanında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Zafer Başar, tedarik süreçlerine değindi. Başar “Kablo demeti temin ettiğimiz bir fabrikanın üretime ara vermesiyle araç üretimi planlarında da büyük değişiklikler oldu. Bugüne kadar pazar tahmini yapılırken müşteri, ekonomi veya siyasi konjöktör takip edilirdi. Ama hiçbir zaman pazar tahmini yaparken fabrikadan kaynaklanan teknik sorunlar bizim için bir kriter olmazdı” diye konuştu.

Çek üretici Skoda’yı B segmentinde temsil eden Fabia yeni yüzüne kavuştu. Yeni modelin basın toplantısında konuşma yapan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “Ülkemizde de sınıfının en beğenilen modellerinden biri olan Fabia showroomlarımızda satışa sunuldu. Bir tek elektrikli modellerimiz kaldı. Onlarda 2024 yılında aramızda katılacak ve o zamana kadar tüm bayi teşkilatımız altyapısını oluşturmuş olacak” dedi.

TEKNİK SORUNLAR İLK KEZ KRİTER OLDU

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan çip krizinin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının da otomotiv üretiminde birçok komponentin bulunamamasına yol açtığını belirten Başar “Kablo demeti temin ettiğimiz bir fabrikanın üretime ara vermesiyle araç üretimi planlarında da büyük değişiklikler oldu. Bugüne kadar pazar tahmini yapılırken müşteri, ekonomi veya siyasi konjöktör takip edilirdi. Ama hiçbir zaman pazar tahmini yaparken fabrikadan kaynaklanan teknik sorunlar bizim için bir kriter olmazdı. Yeterli araç gelecek ve satacağız diye planlardık. Ancak fabrikadan bir bilgi geliyor ve o bilgi doğrultusunda hareket ediyoruz” diye konuştu.

NORMAL ŞARTLARDA 6 BİN ADET FABIA SATIŞI HEDEFLİYORDUK

Skoda’nın 2022 hedeflerini de açıklayan Başar şöyle devam etti: “2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. Fabia’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak satış hedefliyoruz. 2021 yılında hedefimiz 40 bin araç satmaktı ve ilk 6 ayda bu tempoyu yakalamıştık. Bu yılki hedefimiz de 50 bin araç satmaktı. Ürün gamımızda buna el veriyordu. Bu rakama sonunda ulaşacağız ancak arz sorununun ortadan kalkması gerekiyor.”

BAŞLANGIÇ FİYATI 380 BİN LİRA

Yeni Skoda Fabia 379 bin 900 TL’den başlayan fiyat etiketiyle geldi. Aracın bagaj hacmi 50 litre artırarak 380 litreye çıktı. Türkiye’de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan model oldukça dolu güvenlik özellikleriyle geldi. 1.0 TSI motor iki farklı güç çıkışı ile sunuyor. 95 PS gücündeki versiyon, 5 ileri manuel şanzımana sahip ve 175 NM tork üretiyor. Yalnızca 7 ileri DSG şanzımanla tercih edilebilen 1.0 TSI motorun üst versiyonu ise 110 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor.