Nissan Türkiye’nin yeni ‘Abi’si

Nissan çatısı altında 2012 yılından itibaren farklı görevler üstlenerek önemli başarılara imza atan ve son olarak Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem, Nissan Türkiye genel müdürlük görevini, görev süresinin sonuna gelen Emre Doğueri’den devraldı.

Nissan çatısı altında 2012 yılından itibaren farklı görevler üstlenerek önemli başarılara imza atan ve son olarak Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem, Nissan Türkiye genel müdürlük görevini, görev süresinin sonuna gelen Emre Doğueri’den devraldı. Nissan için konumu ve potansiyeli nedeniyle çok önemli bir pazar olan Türkiye yakın zamanda gerçekleşen bölge organizasyonu değişiklikleri ile AMIEO (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa, Okyanusya) bölgesinin Avrupa vizyonuna bağlanmıştı. Nissan Türkiye’de görevi 1 Nisan 2022 tarihi itibarı ile devralan Ghanem, Türkiye’de devam eden satış ve pazarlama operasyonlarını Nissan Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila’ya bağlı olarak yürütecek.

REKLAM VE PAZARLAMA MEZUNU

2003 yılında Notre Dame Üniversitesi (Lübnan) Reklam ve Pazarlama bölümünden mezun olan Charbel Abi Ghanem, pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi ve ardından Madrid, IE Business School’dan MBA derecesine sahiptir. İş hayatına 1999 yılında başlayan Ghanem, 2012 yılında göreve başladığı Nissan Motor Corporation çatısı altında global satış ve iş geliştirme alanında önemli görevler üstlenmiştir. Nissan Kuzey Amerika’da satış operasyon yöneticiliği, Nissan Avrupa’da ise pazarlama ve tüketici deneyimi alanlarında görev alan Charbel Abi Ghanem son olarak Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev alıyordu.