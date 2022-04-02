OSD’de bayrak yine Koç’ta

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 47’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce Koç Holding’in Otomotiv Grup başkanı olarak atanan Haydar Yenigün, OSD Genel Başkanlığı görevini de devretti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 47’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce Koç Holding’in Otomotiv Grup başkanı olarak atanan Haydar Yenigün, OSD Genel Başkanlığı görevini de devretti. Böylece OSD’nin yeni başkanı bir diğer Koç Holding şirketi olan Fiat Türkiye CEO’su Cengiz Eroldu oldu. OSD’nin yeni döneminde Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin ve Aykut Özüner oldu.

VİZYONUMUZU YENİLEDİK

Genel kurulda konuşan Haydar Yenigün “2021 yılında OSD olarak vizyonumuzu yeniledik ve yol haritamızı belirledik. Bu bir bayrak yarışı. Derneğimizin Cengiz Eroldu başkanlığında, yenilenen vizyonumuz doğrultusunda güzel çalışmalara imza atacağına inanıyorum” dedi. OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gelen Cengiz Eroldu ise “Değerli başkanımız Haydar Yenigün’e 2018 yılından bugüne büyük bir özveri ve başarı ile yürüttüğü başkanlık görevi nedeniyle huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli üyelerimizin bana verdiği görevin ağırlığının farkındayım ve bana olan güvenleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.