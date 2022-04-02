ODD’de yeniden Ali dönemi

ODD 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri seçildi. Ali Bilaloğlu başkanlık koltuğunu Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama CEO’su olan Ali Haydar Bozkurt’a devretti. Böylece Bozkurt’un 2 yıllık ODD Başkanlığı süreci de başlamış oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri seçildi. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu iki dönem Başkanlık yaptığı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu, bir sonraki Yönetim Kurulu’na başarılar diledi ve gelecek dönem için temennilerini paylaştı. Bilaloğlu ‘Türkiye’deki tüm otomotiv markalarını buluşturan, Türkiye’nin en büyük STK’larından biri olan ve on iki yıldır yönetiminde aktif olarak görev aldığım Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanlık görevim, iki dönemin ardından sona erdi. Bu noktada, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimi devrederken bana verdikleri destek için başta Genel Koordinatör Dr. Hayri Erce ve ekibine, birlikte görev yaptığımız yönetim kuruluna ve dernek üyelerimize içten teşekkürlerimi sunarım” dedi. Ali Bilaloğlu başkanlık koltuğunu Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama CEO’su olan Ali Haydar Bozkurt’a devretti. Böylece Bozkurt’un 2 yıllık ODD Başkanlığı süreci de başlamış oldu.