Araç satmak değil almak sorun

Tüm dünyada olduğu gibi Türk otomotiv sektöründe de çip ve savaş kaynaklı tedarik sorunlarının devam ettiğini söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Tiftik, otomobillerde kur bazında fiyatların değişmediğini söyledi. Tiftik “TL’ye döndüğümüzde ister istemez dalgalanmaların içine dahil olabiliyoruz. Artık kâr düşünmüyoruz. Sattığımızı yerine koyalım yeter. Araç satmak sorun değil ama almak sorun haline geldi. Şu an araçlar en ucuz döneminde” dedi.

ALİ YILDIRIM-KAPADOKYA

Dünya otomotiv sektörü pandemiyle birlikte hızlı bir elektrifikasyona girdi. Bu süreçte yaşanan değişim hiç kuşkusuz Türkiye’yi de yakın markaja aldı. Bu alanda 2013 yılından beri ürünler sunmaya başlayan BMW, i3 ile voltaj aldığı elektrikli otomobil serisine iX3, iX ve son olarak i4 modelleriyle gamını genişletti. SUV’den ziyade bu sefer yüzde 100 elektrikli sedan bir karoser tipiyle tüketicinin karşısına çıkan marka, yeni modeli dünya ile aynı zamanda Türkiye’de de satışa sundu. Model hakkında Kapadokya’da gerçekleştirilen lansmanda konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik “Türkiye ‘Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümüne Öncü Olmak’ misyonumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Bu misyona paralel olarak yükselttiğimiz hedefimize BMW’nin tamamen elektrikli yeni modeli i4 ve mild hybrid motorlu otomobili Yeni 2 Serisi Active Tourer ile çeşitlendirdik” dedi.

FİYATLAR KUR BAZINDA SABİT

Üretim, tedarik ve pazar hakkında da açıklamalarda bulunan Tiftik şunları söyledi: “Çip sorunu aslında hala devam ediyor. Üretim tarafında aksaklıklar bu yüzden. Uzun vadeli yaptığımız planlamalar artık günlük oluyor. Çünkü tedarik edeceğimiz adetler sürpriz bir şekilde yarı yarıya bile düşebiliyor. Ayrıca kur tarafında da fiyatlar çok stabil değil. Sattığımız otomobillere baktığımızda aslında fiyatlarımız kur bazında hemen hemen aynı seviyede. TL’ye döndüğümüzde ister istemez dalgalanmaların içine dahil olabiliyoruz. Çünkü araçlar bize ağırlıklı olarak euro ile geliyor. Bu tabloda neredeyse kâr odaklı çalışamıyoruz. Sadece sattığımız aracı yerine koyalım yeter. Araç satmak sorun değil ama almak sorun haline geldi. Şu an araçlar en ucuz döneminde. Hammaddeden kaynaklı daha da zam gelecek.”

PREMİUM MÜŞTERİ DOLU ARAÇ İSTİYOR

Otomobilin artık bir yatırım aracı haline geldiğini anlatan Tiftik, tüketicilerin özellikle premium tarafta dolu araçlara rağbet gösterdiğini belirtti. Tiftik “Tam donanımlı ve full paket araçlar getiriyoruz. Çünkü vatandaşlar hala yatırım aracı olarak görüyor. Boş paket almak istemiyor” diye konuştu.

‘EMİSYONU OLMAYAN ARACA EMİSYON VERGİSİ ÖDÜYORUZ’

BMW Group’un rekor sayıda araç teslimatı gerçekleştirdiğini ve toplam teslimat içindeki elektrikli araç payının yüzde 13 artış gösterdiğini vurgulayan Hakan Tiftik “Birçok ülkenin uyguladığı yeni emisyon kuralları ile otomotiv endüstrisinin tüm oyuncuları ürün gamlarını tamamen elektrikli yeni modellerle genişletiyor. Böylelikle her geçen yıl toplam otomotiv pazarında rekor satış adetlerine tanıklık ettiğimiz elektrikli otomobil pazarını Türkiye’de de büyütmeye devam edeceğiz. Ama bir sorun var. Sıfır emisyonlu aracın bile vergisi yüzde 20. Emisyonu olmayan araca emisyon vergisi ödüyoruz” dedi.

590 KM MENZİLLİ i4 1.9 MİLYON LİRADAN GELDİ

BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli Yeni BMW i4, Türkiye’de yola çıktı. 340 beygir güç ve 430 Nm tork üreten elektrik motoru, otomobili 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW i4 eDrive40, WLTP normlarına göre tam dolu batarya kapasitesiyle 590 km yol kat edebiliyor. Bizim de ilk sürüşünü yaptığımız araç aslında bilindik elektriklilerden çok farklı. Elektrik gücünün sportifliğini tam olarak otomobile yansıtan marka, ortaya tam bir spor araç çıkarmış. İyi bir yol tutuş kabiliyetine sahip olan BMW i4, sürüş modlarıyla hem en iyi performansı hem de en iyi menzili sunmayı vadediyor. Yeni BMW i4 eDrive40 yaklaşık 1.9 milyon liralık fiyat etiketine sahip. i4 M50 ise 544 beygir güç, 795 NM tork değeri sunuyor. 4 tekerden çekişli model 0’dan 100 kilometre hıza da 3.9 saniyede ulaşıyor. Tam şarjla 521 kilometre menzile ulaşabilen model, tam bir hız makinesi olarak karşımıza çıkıyor. M50 için de 2.4 milyon lira ödemek gerekiyor.

CROSSOVERLARA ALTERNATİF: YENİ 2 SERİSİ

BMW 2 Serisi Active Tourer ikinci nesliyle gelen önemli yenilikleri arasında geniş ve çok yönlü iç tasarımı öne çıkıyor. Kabin geometrisi ve iç tasarımın detaylarında BMW’nin teknolojik amiral gemisi modeli BMW iX’ten alınan ilham kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Ayrıca crossoverlara oldukça yakın tasarımıyla neredeyse X1 ile aynı yüksekliğe sahip. Modelin mild hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor. Böylelikle daha düşük emisyon ve yakıt tüketimi elde edilirken ek olarak 19 bg güç ve 55 Nm’lik tork sağlanıyor. 1.5 Litre hacminde benzinli BMW Twinpower Turbo motoru ile birlikte kombine olarak 170 bg güç üreten Yeni BMW 220i Active Tourer, verimli olduğu kadar performansı yüksek bir sürüş de sunuyor. 2 farklı donanımla sunulan aracın başlangıç fiyatı hemen hemen 950 bin lira.