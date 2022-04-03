Bulunurluk sorunu olmasa bile geçen yılı yakalayamayız

Otomotivde pazar tahmini yapmanın oldukça zor olduğunu söyleyen Ali Haydar Bozkurt “Araç yokken neyi konuşacaksınız ki? Ama bugün araç bulma sorunu olmasaydı, yani üreticiler istediğimiz kadar araç veriyor olsaydı bu şartlar altında geçtiğimiz yılı en fazla yakalardık” dedi.

Lexus, ikinci nesil NX modelini Türkiye’de satışa sundu. Markayı D-SUV’de temsil edecek olan modelin başlangıç fiyatı da 1.6 milyon lira. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, salgının devam etmesinin, çip krizinin, lojistik sorununun, hammadde sorununun ve son olarak da Rusya-Ukrayna savaşının 2022 yılı ile ilgili tahmin yapmayı çok daha güç bir hale getirdiğine dikkati çekti.

PAZAR TAHMİNİ YAPMAK ÇOK ZOR

Bozkurt, şunları kaydetti: “Otomotiv pazar tahmini yapmak çok zor. Bugün pazar tahminini vermek çok şeye bağlı. Yani dış piyasadaki dengelere bağlı, iç piyasadaki ekonomik gelişmelere bağlı, Rusya savaşına bağlı, bağlı, bağlı, bağlı… Ama bir de ne kadar ürün alacağınıza bağlı. Araç yokken neyi konuşacaksınız ki? Ama bugün araç bulma sorunu olmasaydı, yani üreticiler istediğimiz kadar araç veriyor olsaydı bu şartlar altında geçtiğimiz yılı en fazla yakalardık. Daha ötesine geçeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıla göre özellikle fiyatlar çok değişti. İnsanların kişi başı geliri yeterince bugünü yakalayacak kadar henüz gelişmedi. Otomotiv pazarını bugün kurumsal satışlar taşıyor, ÖTV muaf satışlar taşıyor. Perakende nispeten daha arkadan ve yavaş yavaş geliyor. O nedenle bu yılla ilgili pazar tahmini verirken benim araç bulunursa 750 bini geçeceğini sanmıyorum.”