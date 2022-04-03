Biz dizele Avrupalı hibrite binecek

Fiat Egea, uzun bir süredir beklenen otomatik vites seçeneğine hem dizel hem de hibrit ile kavuştu. Dizel otomatiğin ağırlıklı olarak Türkiye pazarında satılacağını anlatan Fiat Marka Direktörü Aytaç, Egea Hybrid’in ağırlıklı olarak Avrupa pazarına ihraç edileceğini söyledi. Aytaç “Yeni hibrit modelimiz Avrupa için önemli bir versiyon olacak. İhracat adetlerimizi bu model bazında daha yüksek ayarladık” dedi.

ALİ YILDIRIM-ÇANAKKALE

Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea, uzun bir süredir beklenen otomatik vites seçeneğine kavuştu. Dizel otomatiğin yanı sıra hibrit motorla da dikkat çeken model, tüm versiyonları için Türkiye’nin yeni yerli melezi olacak. “Egea Hybrid, sedan, hatchback, cross ve cross wagon gövde tiplerinde nisan ayından itibaren 509 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduk” diyen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, uzun bir süredir hibrit yatırımını düşündüklerini söyledi.

TEDARİK SORUNU DEVAM EDİYOR

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çip ve tedarik sorununun devam ettiğini ifade eden Aytaç, planların artık günlük değiştiğini bu yüzden adet bazında tam bir hedef veremediklerini belirtti. Egea Hybrid’in ağırlıklı olarak Avrupa pazarına ihraç edileceğini anlatan Altan Çanakkale’de gerçekleşen lansmanda sorularımızı cevaplayarak şunları söyledi: “Yeni hibrit modelimiz Avrupa için önemli bir versiyon olacak. Bu yüzden ihracat adetlerimizi bu model bazında daha yüksek ayarladık. İç pazarda da yüzde 5 ila 10 arasında bir hedefimiz var.”

ANA SORUN BULUNABİLİRLİK

Otomotiv pazarını değerlendiren Aytaç “İlk iki aya baktığımızda pazar rakamları 88 binle geçen senenin sanırım yüzde 14 kadar altında. Özellikle geçen yıl aralıkta başlayan ekonomik sorunlar ve kurlardaki dalgalanmanın etkisine rağmen ocak, şubat aylarında bizim yine araç bulunurluğu ana problemimiz oldu. Önemli bir pazar payı yine bu dönemde de elde ettik. Yine tahminlerimizi 700-750 bin bandında sürdürüyoruz. Her ne kadar biraz beklentimizin altında bir şubat ve mart gidişatı da olsa yıl sonu toplam tahminlerimizi revize etmedik. Yine yüzde 15 ve üzeri bir pazar payı hedefimiz de sürüyor” diye konuştu.

1.5 LİTRELİK HİBRİT EGEA

Egea Hybrid, performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de BSG ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, yüzde 100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine imkan sağlıyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5 LİTRE

Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlarken yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 km.de 5,0 lt’lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor.

YARIM MİLYONLUK EGEA

Egea Hybrid, Easy (Sedan) / Street (Hatchback ve Cross), Urban ve Lounge olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde otomatik şanzımanla 509.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.