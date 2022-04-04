Artan fiyatlar, kur baskısı, düşen alım gücü ve vergi yeni bir otomobil almayı hayale dönüştürdü. En ucuz otomobilin fiyatı bile 290 bin liraya dayanınca, iç pazarda da daralma kaçınılmaz oldu. ODD Genel Koordinatörü Erce “Enflasyonist baskı da satışların düşmesinde etkili oldu” dedi. TÜİK verileri bile 1 yıllık artışın yüzde 100 olduğunu paylaştı.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı zor bir virajdan dönerken, artan fiyatlar, kur baskısı, düşen alım gücü ve vergi yeni bir otomobil almayı hayale dönüştürdü. En ucuz otomobilin fiyatı bile 290 bin liraya dayanınca, artık milyonluk araçlar bile orta sınıfa hitap etmiyor. ODD verilerine göre, mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 33,4 azalarak 64 bin 267 adet oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 50 bin 173 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,8 azalarak 14 bin 94 adet olarak gerçekleşti.

SAVAŞ TEDARİK SÜREÇLERİNİ BOZDU

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce “Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar arttı. Bu da pandemiyle birlikte başlayan arz sorunun yeniden büyümesine neden oldu. Diğer yandan, enflasyonist baskı da satışların düşmesinde etkili oldu” diye konuştu.

TÜİK’E GÖRE BİR YILDA FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, bile son bir yılda fiyatlardaki artış yüzde 100’e yaklaştı. Mart 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre, benzinli otomobil fiyatları ortalama yüzde 83 artarak 503 bin liraya, dizel ise yüzde 97 artarak 686 bin liraya çıktı. En ucuz otomobilin fiyatı bile yüzde 18 seviyesinde artış gösterirken TÜİK 3 aylık süreçte fiyatların yüzde 6 ila 7 arasında arttığını bildirdi.

İLK ÇEYREKTE DARALMA YÜZDE 23

2022 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 23,5 oranında azaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 25,3 oranında azalarak 116 bin 834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,5 azalarak 35 bin 216 adede ulaştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI BİN ADEDİ GEÇTİ

Gövde tiplerine göre bakıldığında en çok satılan modeller SUV’lar oldu. Yüzde 41 paya sahip olan SUV modelleri, yüzde 34,5 ile sedan otomobiller takip etti. Hatchback otomobiller ise pazardan yüzde 22,7 pay aldı. Benzinli otomobil satışları 83 bin 776 adetle ağırlığı yüzde 71,7’e ulaştı. Dizel otomobil satışları 17 bin 956 adetle yüzde 15,4’e geriledi. Hibrit otomobil satışları 11 bin 227 adet elektrikli otomobil ise 1.073 adet satıldı.