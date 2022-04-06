Kaderi Clio hibrit gibi mi olacak?

Renault fabrikalarında Mitsubishi Colt üretimi için kollar sıvandı. Avrupa’da yapılan resmi basın açıklamasıyla birlikte netliğe kavuşan üretim, Renault Clio ile aynı platform üzerinde olacak. Modelin hem benzinli hem de hibrit seçenekleri olacak. Hibrit Clio ile aynı kaderi paylaşırsa Colt hibrit daha şimdiden Türkiye pazarı için deyim yerindeyse ‘ölü doğacak’.

Oyak Renault fabrikalarında Mitsubishi Colt üretimi için kollar sıvandı. Avrupa’da yapılan resmi basın açıklamasıyla birlikte netliğe kavuşan üretim, Renault Clio ile aynı platform üzerinde olacak. Oyak Renault kısa bir süre önce Karsan ile anlaşma yapmış Megane Sedan üretimini Karsan fabrikasına kaydırmıştı. Böylece bu boşluğu Bursalı üretici Colt ile dolduracak. Karsan, eylül ayında Bursa’da Megane Sedan üretimine başlayacaklarını açıkladı. 5 yıllık bir proje. Yıllık 55 bin adet üretim hedefi var. Mitsubishi Colt tarafında ise rakamlar şu an belli değil. Avrupa basınında çıkan haberlere göre, araç Clio’da olduğu gibi CMF-B platformu üzerinde üretilecek. Modelin hem benzinli hem de hibrit seçenekleri olacak. Hibrit Clio ile aynı kaderi paylaşırsa Colt hibrit daha şimdiden Türkiye pazarı için deyim yerindeyse ‘ölü doğacak’. Clio hibrit teşvik ve vergi sorunlarından dolayı Türkiye’de üretilmesine rağmen iç pazara sunulamasa da sadece benzinli seçenekle boy gösteriyor. Bu yüzden Mitsubishi Colt’un da iç pazarda sunulması halinde sadece benzinli motorla satılması muhtemel.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ OTOMOBİL ÜRETECEK

Mitsubishi Colt, 2012’ye kadar Türkiye’de iç pazarda satışa sunuluyordu. Sonrasında bu modelin Türkiye’deki serüveni bitti. Maka özellikle pick-up modeli L200 ile güçlü bir varlık gösterirken, Türkiye’de ilk kez bir binek otomobili üretecek.

ASX MODELİ DE ORTAK ÜRETİM OLACAK

Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının bir ürünü olarak ortaya çıkacak olan modeller, aynı SUV’de olduğu gibi ilerleyecek. Yakında zamanda Mitsubishi ASX de yeni bir platformda ortaya çıkacak. 3’lü ortaklık bu model özünde de devam edecek. Üçlü ittifak, geçtiğimiz dönemde rekabeti ve kârlılığı destekleyecek yeni işbirliği modeline geçtiğini, bu kapsamda, ürün ve teknolojilerindeki verimlilik ve rekabetçiliği güçlendirmek amacıyla ‘leader-follower’ (lider-takipçi) ilkesinden faydalanacağını zaten bildirmişti.