Maserati GranTurismo 14 milyon liradan geldi

Maserati yeni GranTurismo modelini Türkiye’de satışa sundu. 14.3 milyon liralık başlangıç fiyatına sahip olan otomobilin bir de elektrikli versiyonu gelecek.

Maserati GranTurismo, tamamen yenilenmiş haliyle Türkiye’de satışa sunuldu. İlk neslinden günümüze, dört kişilik konfor ve sportifliği başarıyla birleştiren ikonik model, yeni nesliyle, hem geleneksel spor otomobil tutkunlarına hem de %100 elektrikli seçeneği ile yeni nesil otomobil severlere hitap ediyor. Yeni nesil GranTurismo, DNA’sına sadık kalarak; tasarım, konfor, sportif performans ve bağlanabilirlik çözümlerini bir arada sunuyor.

ELEKTRİKLİ VERSYONU DA VAR

Maserati İnovasyon Laboratuvarı’nda geliştirilen ve Torino’daki Mirafiori Fabrikası’nda üretilen “yüzde 100 İtalyan” yeni GranTurismo’nun; Modena, Trofeo ve Folgore isimli üç farklı versiyonu bulunuyor. GranTurismo, güçlü içten yanmalı motora sahip versiyonuyla ve en yenilikçi ve yüzde 100 elektrikli çözümleriyle, bir spor otomobilin yüksek performansını uzun mesafe konforuyla birleştiriyor. Modelin Modena ve Trofeo versiyonlarının kalbinde, Maserati tarafından geliştirilen ileri teknoloji ürünü V6 Nettuno motor bulunurken, ailenin en güçlüsü Folgore’de ise tamamen elektrikli güç aktarma sistemi yer alıyor. Yeni nesil GranTurismo, tüm Maserati modelleri gibi; İtalyan lüks ve performans anlayışını temsil ediyor. GranTurismo’nun zamana meydan okuyan tasarımı, estetik ve işlevsellik arasında ideal bir denge sunuyor. Dünya otomobil tarihinin en güzel coupélerinden biri olan GranTurismo, Maserati’nin ilk yüzde 100 elektrikli otomobili olarak da otomotiv tarihindeki yerini alıyor.

SON ÇEYREKTE VOLTAJ ALACAK

FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü, Maserati’nin Türkiye’de son dönemde önemli bir atılım içerisinde olduğuna değindi. Süslü “2020 yılında satışına başladığımız Ghibli Hybrid, 2021’de tanıttığımız MC20 ve lansmanından bu yana büyük ilgi gören Levante Hybrid ile pazardaki varlığımızı daha da güçlendirdik. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Türkiye yollarıyla buluşturduğumuz Grecale’nin de etkisiyle büyümemizi yukarı taşıdık. Bugün ise efsanevi GranTurismo’nun geri dönüşünün sevincini yaşıyoruz. GranTurismo’nun V6 motorla donatılan, Modena ve Trofeo versiyonlarını siparişe açtık ve ilk teslimatları önümüzdeki günlerde gerçekleştiriyor olacağız. Maserati’nin ilk yüzde yüz elektrikli otomobili olacak GranTurismo Folgore’yi ise yılın son çeyreğinde Türkiye yollarıyla buluşturacağız” dedi.

490 BEYGİRLİK TURBO

Yeni GranTurismo, geliştirmenin ilk aşamalarından itibaren müşteri isteklerine odaklanarak, Maserati’nin güçlü içten yanmalı motorları ve en yenilikçi yüzde 100 elektrik çözümleri ile uzun mesafeler için de konforlu ve sportif performans sunmaya odaklanıyor. Şimdiye kadar üretilmiş en güçlü ve 1. 795 kg’lık toplam ağırlığıyla en hafif dört koltuklu coupe olan Maserati GranTurismo, yüzde 100 kilitli arka diferansiyeli ve dört tekerlekten çekişli oluşuyla da bir önceki nesilden ayrışıyor. Yeni GranTurismo’nun Modena ve Trofeo versiyonları, V6 Nettuno motoruyla donatılıyor. GranTurismo Modena’nın kalbindeki 3.0 litrelik motor, 490 beygirlik güç sunarken, performans odaklı Trofeo versiyonunda aynı motorun değerleri 550 beygire kadar çıkıyor. Bu versiyonlardaki 3.0 litre twin turbo motor yaş tip karter yağlama sistemi kullanıyor ve aynı zamanda silindir kapatma teknolojisine de sahip. Şanzıman tarafında ise ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.

310 LİTRE BAGAJ HACMİ

GranTurismo’nun üst düzel işçilikle birleşen kabin içi hem yolculara hem de sürücüsüne maksimum seviyede sportif konfor ve aynı zamanda teknolojik öğe sunuyor. Bir önceki nesile göre koltukları 46 mm daha geniş olan ve 4 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği GranTurismo’da, ısıtmalı ve havalandırmalı, 18 farklı yöne ayarlanabilen koltuklar, yolculukların konforunu daha da yukarıya taşıyan standart havalı süspansiyon sunuluyor. Bir önceki nesline göre yüzde 20’lik ek kapasiteyle 310 litreyi bulan bagaj hacmi ise seyahatlerde daha fazla alan sunuyor.

761 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ

GranTurismo Folgore ise 800V elektrik mimarisine sahip yüzde 100 elektrikli oluşuyla ayrışıyor. Folgore sistemi Formula E’den türetilen ileri teknolojik çözümler içeriyor. 3 adet 300 kw gücünde sabit magnetli elektrik motoru sayesinde üstün performans sunuyor. Aracın bataryası 92.5 kWsaat’lik kapasiteye sahip ve 560 kW enerji aktarma kapasitesine sahip. Bu sayede aracın tekerleklerine kesintisiz 761 beygir güç aktarımına imkan veriyor. Bataryanın T-bone olarak adlandırılan formu Maserati’nin performanstan ödün vermeme yaklaşımının bir parçasını oluşturuyor ve batarya modüllerini koltukları altına yerleştirmeyip orta tünelin etrafına yerleştirmeye imkân veriyor. Böylece aracın ağırlık merkezinin ve koltuk oturma noktasının oldukça alçak olmasını sağlıyor. Teknik mimari açısından, yeni model, yüksek performanslı çelik ile birlikte alüminyum ve magnezyum gibi hafif malzemelerin yoğun şekilde kullanıldığı yenilikçi bakış açısını yansıtıyor.

14.3 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL

Teknoloji ve tasarım açısından tamamen yenilenen, Maserati GranTurismo, Türkiye’de Modena ve Trofeo versiyonları ile satışa sunuluyor. GranTurismo Modena 14.330.000 TL’den, GranTurismo Trofeo ise 17.819.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. GranTurismo’nun 75’inci yıldönümüne ithafen tasarlanan özel “PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition’ ise sipariş üzerine satışa sunulacak.