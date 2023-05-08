Dacia garanti süresi 5 yıla çıktı

Dacia yeni garanti süresi için kolları sıvadı. Garantiyi 5 yıla çıkaran marka, ekstra garanti hizmeti de sunmaya başladı.

Dacia yeni garanti süresi için kolları sıvadı. Garantiyi 5 yıla çıkaran marka, ekstra garanti hizmeti de sunmaya başladı. Mayıs ayı itibarıyla tüm modelleri için toplamda 5 yıl garanti sunan Dacia, 3 yıl üretici garantisinin yanında +2 yıl uzatılmış garantiyle, risklere karşı güvence sağlıyor. Dacia Yetkili Satıcıları, 3 yıl üretici garantisi kapsamında üretim ve montaj ile ilgili tüm sorunlar için ücretsiz olarak servis hizmeti sunuyor ve kullanıcılar orijinal parçalarla yüksek kaliteli onarım avantajından yararlanılabiliyor.

2 YIL DAHA UZATILABİLİYOR

Üretici garantisine ek olarak Dacia, kullanıcıların araçlarını yıllar boyunca güvenle kullanmalarını sağlayacak +2 yıl uzatılmış garanti hizmeti de sunuyor. Bu hizmet sayesinde toplamda 5 yıl boyunca, üretici garantisi kapsamında yer alan arızalar için, aracın mekanik, elektronik ve elektrikli parçalarının değişim ve onarım avantajından yararlanılabiliyor. Ayrıca bu durumlarda 365 gün 24 saat çekici hizmeti de alınabiliyor. Uzatılmış garantiyle birlikte, tüm Türkiye’de Dacia profesyonellerinden garanti hizmeti alma imkânı sunuluyor.

ARAÇ SATILSA DA DEVRİ YAPILIYOR

Tüm fırsatların yanında, +2 yıl uzatılmış garanti sigorta poliçesi, aracın satılması durumunda yeni sahibine devredilebiliyor. Bu uygulama sayesinde aracın 2. el değeri de artıyor. 5 yıl garantiyle birlikte Dacia, kullanıcılarının güvenli sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor.