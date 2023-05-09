Volkswagen yeni Amarok modelini Türkiye’de satışa sundu. 3.5 yıl aradan sonra pazara yeniden yeni yüzüyle gelen araç, baştan aşağı değişti. Ford Ranger ile aynı alt yapıda yükselen model oldukça yenilikçi bir tasarıma da sahip.

Volkswagen yeni Amarok modelini Türkiye’de satışa sundu. 3.5 yıl aradan sonra pazara yeniden yeni yüzüyle gelen araç, baştan aşağı değişti. Ford Ranger ile aynı alt yapıda yükselen model oldukça yenilikçi bir tasarıma da sahip. 2 farklı motor seçeneğiyle gelen model ‘Life’, ‘Style’, ‘Style Plus’, ‘PanAmericana’ ve ‘Aventura’ olmak üzere beş farklı donanım seviyesinde satışına başlanan Yeni Amarok’un lansmana özel kampanyalı fiyatları 1 milyon 200 Bin TL’den başlıyor.

STANDARTLARI YENİDEN BELİRLİYORUZ

Amarok modelinin pazara sunulduğu günden bu yana, üstün tasarımı, gücü ve kalitesiyle ‘premium pick-up’ pazarını yaratan ve bu sınıfın standartlarını belirleyen bir model olduğunu vurgulayan Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, “Dünya genelinde 830 bin adedin üzerinde satış başarısına ulaşmış olan Amarok, Türkiye pazarına sunulduğu 2011 yılından bu yana marka satış adetlerimize, marka pazar payına ve imajına büyük katkı sağlamış olan bir modelimiz. Amarok’un ilk versiyonu, pazarda büyük ilgi ve beğeni görmüştü. 10 yıllık dönemde 24 bine yakın satış adedine ulaşma başarısını gösterdi ve halen en yüksek ikinci el değerine sahip modellerden biri olmayı sürdürüyor. Yeni nesliyle Amarok’un çıtayı daha da yukarı taşıdığını görüyoruz. Birçok ülkeden önce Türkiye pazarına sunma ayrıcalığını yaşadığımız yeni nesil Amarok, güçlü ve verimli motorları, 4MOTION teknolojisi, sunduğu premium konfor, yepyeni ön konsolu ve dijital ekranıyla çok daha karizmatik bir duruş sergiliyor. Yeni Amarok sahip olduğu üstünlükleriyle markamızın premium pick-up sınıfındaki iddiasını sürdürüyor. Müşterilerimizin çok beğendiği ve talep göstereceği bir model olmaya devam edeceğine inanıyorum” diye belirtti.

CARAVELLE VE TOUAREG

MODELLERİNDEN DAHA UZUN

Amarok’un özgün tasarımı yeni neslinde büyük ölçüde değiştirilerek, daha güçlü görünen bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Tamamen yenilenen karizmatik ön bölümde, Volkswagen DNA’sını yansıtan keskin hatlı yeni ön tasarım özellikle dikkat çekiyor. Önceki nesilde olduğu gibi Yeni Amarok’ta da yarım daire şeklindeki çamurluk davlumbazları, çoğu pick-up modelinin yuvarlak çizgisinin aksine düz bir çizgi formu ile, karakteristik bir Amarok özelliği olarak ayrışıyor. Alüminyum alaşımlı jantlar ve arazi lastikleri, güçlü bir görünüm sergiliyor. Araç hem Caravelle hem de Touareg modellerinden daha uzun.

2.0 VE 3.0 LİTRELİK DİZEL MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Amarok’ ta 2.0 litrelik dört silindirli çift turbo motor 205 PS (151 kW) güç ve 500 Nm tork sağlarken, 3.0 litrelik V6 motor 240 PS (177 kW) güç üretiyor ve 600 Nm tork sağlıyor. V6 motor, araca hem şehir içinde hem de offroad koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü kazandırıyor. Yeni Amarok’un tüm donanımlarında 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak bulunuyor.

GELİŞMİŞ 4 ÇEKER SİSTEMİ

Seçilebilir dört tekerlekten çekiş sisteminde, standart 4MOTION sisteminde sunulan modlara ek olarak dördüncü bir mod (4A modu) sunuluyor. Sürücü, orta konsoldaki döner düğmeyi kullanarak dört farklı çekiş modu arasından seçim yapabiliyor. 4A modu uzun mesafeli yolculuklarda daha konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor. 4A modunda tork, dört tekerleğe ihtiyaca göre dağıtılıyor ve ön akstaki tork en fazla %50 olabiliyor. Bu modda güç dağılımı tamamen değişken olup, herhangi bir zamanda devreye alınabiliyor ve tüm hız aralığı için kullanılabiliyor. Bir diğer mod olan 4H modunda 4MOTION çekiş sistemi, örneğin karlı yollardan güvenli bir şekilde geçmek için (normal hızlarda ve düz yollarda yüksek çekiş seviyelerinde) motor gücünü tekerleklere azaltılmış bir oranda aktarıyor. Ön ve arka akslar arasındaki tork eşit oranda dağılırken, herhangi bir zamanda devreye alınabiliyor ve tüm hız aralığında kullanılabiliyor. Ek olarak, 4L modu, zorlu arazi koşullarında offroad kullanımı (düşük hızda yüksek tork) için üçüncü bir seviye olarak bulunuyor. 20 km/h’lik hıza kadar kullanılması önerilen bu mod sadece sürüş hızı 5 km/h’nin altında olduğunda devreye alınabiliyor. Bu modda ön ve arka akslar arasında tork eşit oranda dağılıyor. Amarok özellikle dördüncü mod olan 2H modunda verimli bir sürüş sağlıyor. 2H modunda gücün tamamı arka tekerleklere yönlendiriliyor.

5 FARKLI DONANIM VAR

10 İLERİ TAM OTOMATİK STANDART

Yeni Amarok, beş donanım seçeneğiyle pazara sunuluyor. Bu versiyonlar sırasıyla; ‘Life’, ‘Style’, ‘Style Plus’, ‘PanAmericana’ ve ‘Aventura’ olarak isimlendirilmiş durumda. 205 PS ve 240 PS güç üreten TDI motorlar, Türkiye pazarına tüm donanımlarda 10 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. 20 adedi tamamen yeni olmak üzere, 25’in üzerinde gelişmiş sürüş destek sistemi Yeni Amarok’ta sürüşü daha konforlu ve güvenli hale getiriyor. Adaptif hız sabitleme sistemi (ACC), otomatik park assist (kendi kendine park sistemi), 360 derece kamera, şerit takip asistanı (Lane Assist), kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı (Side Assist), şehir içi acil frenleme (Front Assist) Yeni Amarok’ta ilk kez sunuluyor.