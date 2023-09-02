1969’dan bu yana ilk özel üretim ALFA

Alfa Romeo, Tipo 33’ün altyapısı kullanılarak üretilmiş 33 Stradale modelini yeniden yorumladı. Tamamı satılmış olan modelden sadece 33 adet üretildi.

Alfa Romeo, Tipo 33’ün altyapısı kullanılarak üretilmiş 33 Stradale modelini yeniden yorumladı. Tamamı satılmış olan modelden sadece 33 adet üretildi. Bir yol otomobili olan 33 Stradale pistte de olağanüstü performans sunuyor; konfor ve kullanım kolaylığından ödün verilmeden tasarlanmış olmasıyla da fark yaratıyor. Alfa Romeo CEO’su Jean-Philippe Imparato “Yeni 33 Stradale ile geçmişimizi yansıtan, markaya hizmet eden ve Alfisti’leri gururlandıracak bir otomobil ortaya koymak istedik. Yeni 33 Stradale 1969’dan bu yana markanın ilk özel yapım (‘fuoriserie’) otomobili ve sonuncusu olmayacak, söz veriyorum” diye konuştu.

1967’DEN İLHAM ALDI

Yeni 33 Stradale, tarihi 1967 modelinden aldığı ilhamın ve Alfa Romeo’nun yeni stil dilinin belli başlı tasarım unsurlarının, heykelsi güzelliğini zenginleştirmesiyle ortaya çıktı. Otomobilin dış tasarım özellikleri orantılar, hacim ve yüzeylerin arasındaki kusursuz dengeyi yansıtıyor ve böylece Alfa Romeo’nun ‘gerekli güzelliğinin’ simgesi halini alıyor. Güçlü ve kaslı bir hacme sahip olan aracın ön kısmında, ikonik kalkan ile eliptik tabanlı ışıkların kompleks formları öne çıkıyor. Aracın profili, ‘‘kanat’ tipi kapıları ve yanlardaki iki geniş hava girişi ile dinamik ve ince bir forma sahip. Ayrıca kapı menteşelerinin köşelere konumlandırılması ve geniş açılır tavan sayesinde sürücü, bir uçaktaki kokpite benzer biçimde geniş bir manzaranın keyfini çıkarabiliyor. Aracın ‘vahşi’ arka kısmı kıvrımlı ön kısımla dengelenirken, arka kısmın yüksekliği diğer spor otomobillerde olduğu gibi ön cam seviyesinde değil, tavanın ortasında konumlanıyor. Aracın aerodinamik verimliliğini, 0.375 gibi çok düşük bir Cx değerine hiçbir aktif sistem yardımı olmadan ulaşarak kanıtlıyor.

3 BOYUTLU EKRAN TASARIMI

Aracın iç mekânı ise sürüş deneyimiyle en iyi şekilde bütünleşmesi hedefiyle tasarlan minimalist tasarımı ve malzemeleriyle öne çıkıyor. Özellikle kokpit, orta konsolda bulunan ve sürüş sırasında pratik bir kullanıma sahip olan sınırlı sayıda kontrol tuşu olmasından da anlaşılabileceği gibi, sürücünün dikkatini dağıtabilecek bileşenleri en aza indirme hedefiyle tasarlandı. Sürücünün hemen önünde, sürücüye eşi benzeri olmayan bir etkileşim imkânı sunan 3D ‘teleskop’ tasarıma sahip bir ekran yer alıyor. Uçak kokpitlerinde olduğu gibi kumandalar farklı seviyelerde, alçak orta konsolda ve daha yüksek bir düzlemde, tavanın iç tarafındaki merkezi kaplamaya yerleştirildi. İç mekân ‘Tributo’ ve ‘Alfa Corse’ olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunuluyor. Havacılıktan ilham alan gösterge paneli ve merkezi tünelde alüminyum, karbon fiber, deri ve Alcantara gibi malzemeler kullanıldı. Her ayrıntı 1967 model 33 Stradale’nin estetik ve teknik mirasını koruyarak, özel ve ilgi çekici bir ortam yaratmak üzere tasarlandı.

750 BEYGİR GÜCÜNDE

Alfa Romeo ekibi, bir pist otomobili olarak sürüş deneyimi sunmanın yanı sıra, konfor ve güvenlikten ödün vermeden yolda günlük kullanıma uygun bir model sunmak üzere iddialı bir hedef ortaya koydu. Bu nedenle yeni 33 Stradale, aktif amortisörlere sahip çift kollu süspansiyonda ve 2.9 V6 motor ile ZF otomatik şanzımanıyla, Alfa Romeo mühendisliğinin en iyi özelliklerini taşıyor. Yeni Alfa Romeo özel versiyonu, 620 hp’nin üzerinde güç üreten V6 çift turbo motorla donatılabiliyor veya 750 hp’nin üzerinde güç üreten bir BEV konfigürasyonuna sahip olabiliyor. Her iki versiyonun performansı da olağanüstü. 333 km/s’lik son hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlıyor. Aktif amortisörlere sahip çift kollu süspansiyon ve ön aks lifti yol tutuşu ve konfor sağlıyor. Alfa Romeo Brake-By-Wire fren sistemi ve Brembo karbon-seramik frenler üst düzey performans sunuyor. Alüminyum H-çerçeve ve karbon fiber monokok sağlamlığı ve hafifliği garantiliyor. Yine yüksek kalitede sağlamlık ve güvenlik için karbon fiber ve alüminyumdan menteşeli kelebek kapılara sahip bir tavan yapısı tasarlandı. Pencere çerçeveleri karbon fiberden, arka cam ise polikarbonattan yapıldı. Aracın tuning’i F1 pilotu Valtteri Bottas’ın desteğiyle efsanevi Balocco pistinde gerçekleştirilecek. Böylece F1 deneyimi gündelik sürüş deneyimine taşınacak ve Alfa Romeo’nun kusursuz yol tutuşu sağlanacak.