Elektrikli Astra 1.6 milyon liradan geldi

Yeni Opel Astra Elektrik satışa sunuldu. 418 kilometre menzille dikkat çeken modelin, başlangıç fiyatı 1.599.900 TL.

Yeni Opel Astra Elektrik satışa sunuldu. 418 kilometre menzille dikkat çeken modelin, başlangıç fiyatı 1.599.900 TL. Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan Opel Astra Elektrik’in, eylül ayı itibarıyla Türkiye satış başlangıç fiyatları da açıklandı. Astra Elektrik, eylül ayına özel olarak, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20.000 TL tutarındaki E-şarj kartı hediyesi gibi avantajlarla satışa sunuluyor.

156 BEYGİR GÜCÜNDE

Tamamen elektrikli altyapısıyla sıfır emisyonlu ve heyecan verici bir sürüş deneyimini yollarla buluşturan Astra Elektrik, performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra Elektrik’teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork’a sahip. Böylece model kullanıcısına gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşatıyor. Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Elektrik 170 km/s maksimum hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye. Bunun dışında Astra Elektrik kullanıcıları, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç farklı mod arasından seçim yapabiliyor.

418 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Yeni Astra Elektrik, WLTP’ye göre 418 km’ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Verimliliğe önem veren mühendisler, kompakt batarya boyutu ile örnek bir menzil elde etmeyi başardı. Astra’da 6 hücreli, 17 modülde 102 batarya hücresinden oluşan 54 kWsa’lık lityum-iyon batarya yer alıyor. Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa elektrik tüketiyor. Fren enerji geri-kazanım sistemi sürüş sırasında enerjinin geri kazanılabilmesini sağlıyor. Bu tüketim ortalaması, yeni Astra Elektrik’i sadece günlük kullanım için verimli bir araç yapmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun yolculuklar için de ideal bir yol arkadaşı yapıyor. Astra Elektrik, 100 kW doğru akım ile hızlı şarj edildiğinde yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli Astra ayrıca evdeki duvar tipi şarj istasyonu için standart olarak üç fazlı 11 kW dahili şarj cihazı ile donatılmış durumda. Bu şekilde şarj edilmesi durumunda 5 saat 45 dakikada bataryalar tamamen doldurulabiliyor. 3,2 kW’lık ev tipi (AC) prizlerden ise bataryaların tamamen dolması için gereken şarj süresi 19 saat.

352 LİTRE BAGAJ HACMİ

Bataryalar, otomobilde daha fazla kullanım alanı yaratmak için gövde altına yerleştirildi. Bu sayede otomobilin iç kısmında yolcular için alan kaybının önüne geçiliyor. Bir diğer avantaj ise bataryanın alçak konumlu oluşu. Diğer Opel modellerinde de olduğu gibi bu sürücüye güvenli ve dengeli bir sürüş sağlıyor. Sürücü hariç 1.679 kg ağırlığındaki model, 4.374 mm’lik uzunluk, 1.860 mm’lik genişlik, 1.488 mm’lik yükseklik ve 2.675 mm’lik aks mesafesi ile içten yanmalı motorlu Astra ile benzerlik gösteriyor. Standart konumda 352 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.268 litreye ulaşıyor.