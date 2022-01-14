Maserati piste geri dönüyor

Maserati, 2023 yılında ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nda yarışacağını duyurdu.

Maserati, 2023 yılında ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nda yarışacağını duyurdu. Sezon 9’dan itibaren, bugüne kadarki en hızlı, en hafif ve en güçlü Formula E yarış otomobili olan yeni Gen3 ile pistteki yerini alacak olan marka, DNA’sındaki yarışçı ruhu yeniden gözler önüne serecek ve aynı zamanda Formula E’de yarışacak ilk İtalyan markası olacak. Yüksek performanslı modeller üreten Maserati’nin köklü motor sporları geçmişi ile gelecek elektrifikasyon stratejisini bir araya getiren bu hamle, dünyanın ilk tamamen elektrikli motor sporları etkinliği olan ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası ile mükemmel bir uyum sergileyeceğinin sinyalini veriyor. Maserati’nin tamamen elektrikliye geçiş hamlesi otomobil gamına verdiği “Folgore” ismi ile hız kazanırken; Formula E Dünya Şampiyonası, markanın performans ve yenilikçi çözümleri bir araya getiren benzersiz yarış mirasını ve geleceğine ışık tutan bu anlayışını aktarmak için mükemmel bir platform sunuyor. Önümüzdeki süreçte Grecale, GranTurismo ve GranCabrio ile Maserati MC20 dahil olmak üzere tüm yeni Maserati modelleri tamamen elektrikli çözümlerle de satışa sunulacak.

MASERATİ’Yİ GELECEĞE TAŞIMAYA KARAR VERDİK

Maserati CEO’su Davide Grasso yapmış olduğu değerlendirmede: “Yarış dünyasının kahramanları olarak ait olduğumuz yere döndüğümüz için çok mutluyuz. Tutkudan güç alıyoruz ve doğamız gereği yenilikçiyiz. Yarışlarda mükemmellik konusunda köklü bir geçmişe sahibiz. Gelecek için performansı artırmaya hazırız.” dedi ve ekledi: “Daha fazla performans, lüks ve yenilik alanındaki yarışta, Folgore zirveyi temsil ederken aynı zamanda Maserati’yi de ifade ediyor. Bu nedenle, FIA Formula E Dünya Şampiyonası ile yarış dünyasına dönmeye ve dünyanın önemli kentlerinin merkezlerinde müşterilerimizle buluşarak Maserati’yi geleceğe taşımaya karar verdik.” şeklinde konuştu.

ELEKTRİKLİ YARIŞIN ZİRVESİ

Formula E Kurucusu ve Başkanı Alejandro Agag ise: “Maserati’yi motor sporlarındaki yeni yuvasında görmekten dolayı son derece memnunuz. ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, elektrikli yarış dünyasının zirvesi. En dinamik ve yenilikçi yüksek performanslı otomobil markalarının teknolojik becerilerini ve sportif yönlerini sergilemeleri için mükemmel bir ortam sağlıyor.” dedi.