Asıltürkmen ve Hayırlıoğlu Cumhuriyet Kadınları adına start alacak

Türkiye’de 13’üncü kez düzenlenecek olan TransAnatolia Rally Raid için pilotlar hazır. Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan rota, Kurtuluş Savaşı’nın izlerini takip edecek. Samsun’dan İzmir’e unutulmaz anlar yaşanacak.

Türkiye’de 13’üncü kez düzenlenecek olan TransAnatolia Rally Raid için pilotlar hazır. Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan rota, Kurtuluş Savaşı’nın izlerini takip edecek. Samsun’dan İzmir’e unutulmaz anlar yaşanacak. Bu yıl TransAnatolia’da Raid kategorisinde yarışacak ekiplerden biri pilot Mahmut Hayırlıoğlu ve co-pilot Akasya Asıltürkmen olacak. İkiliye bu macerada Mercedes-Benz’in G-Serisi eşlik edecek. En son Paris-Dakar Rallisi’nde yer alan Mercedes-Benz, uzun bir aradan sonra ilk kez bir off-road parkuruna çıkacak. G-Serisi ile 9 günde toplam 2 bin 350 km yol gidilecek.

‘YAŞACAĞIMIZ DENEYİM BENİ HEYECANLANDIRIYOR’

Eski rallici Mahmut Hayırlıoğlu, “Cumhuriyetimizin 100.yılına özel oluşturulan rotasıyla TransAnatolia 2023’e Mercedes-Benz G-Serisi SUV araç pilotu olarak, ideal bir Cumhuriyet kadını olan tiyatrocu ve dijital içerik üreticisi Akasya Asıltürkmen’in co-pilotluğunda katılmak benim için gurur verici. TransAnatolia 2023’e katılma sebebim, co-pilotumdan esinlenerek cumhuriyetçi ve güçlü Türk kadınının gücünü ve kabiliyetini bu zorlu yarışta herkese gösterebilmek. Yaşayacağımız bu deneyim beni heyecanlandırıyor” dedi.

‘EŞSİZ DOĞAYI KEŞFEDECEĞİZ’

Profesyonel tiyatrocu, çocuk kitabı yazarı ve dijital içerik üreticisi Akasya Asıltürkmen ise, “Cumhuriyetimizin 100.yılında TransAnatolia ile Türkiye’nin eşsiz doğasını keşfederek, Samsun’dan İzmir’e muhteşem bir rotayı takip edeceğiz. Bundan daha heyecan verici bir kutlama düşünemiyorum, çok heyecanlıyız.” şeklinde belirtti.