Peugeot 2008’e 67 bin liralık makyaj

Yeni Peugeot 2008 Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni tasarımıyla dikkat çeken model, benzinli, dizel ve elektrikli motor seçenekleriyle boy gösterecek. Benzinli ve dizel versiyonlar ilk aşamada ALLURE ve GT donanımlarıyla satılacak. Elektrikli versiyon olan e-2008, sadece GT donanıma sahip. 1.4 milyon liralık fiyat etiketine sahip olan otomobilin makyajdan önce fiyatı hemen hemen 1.3 milyon lira seviyesindeydi.

Yeni Peugeot 2008 Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni tasarımıyla dikkat çeken model, benzinli, dizel ve elektrikli motor seçenekleriyle boy gösterecek. Benzinli ve dizel versiyonlar ilk aşamada ALLURE ve GT donanımlarıyla satılacak. Elektrikli versiyon olan e-2008, sadece GT donanıma sahip. 1.4 milyon liralık fiyat etiketine sahip olan otomobilin makyajdan önce fiyatı hemen hemen 1.3 milyon lira seviyesindeydi.

1.4 MİLYON LİRALIK FİYAT ETİKETİ

1.2 PureTech 130 HP motora sahip yeni PEUGEOT 2008’in fiyatları 1.444.500 TL’den başlarken 1.5 BlueHDi 130 HP motoru barındıran yeni PEUGEOT 2008 için başlangıç fiyatı 1.550.500 TL olarak öne çıkıyor. 115 kW’lik yeni elektrikli güç kaynağıyla daha yüksek performans ve uzatılmış menzil özellikleri gösteren PEUGEOT e-2008 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1.580.000 TL olarak belirlendi.

DİZEL DEVAM ELEKTRİK DE MENZİL ARTACAK

Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelen yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Yeni PEUGEOT E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni PEUGEOT E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak satılıyor.

İSPANYA VİGO FABRİKASINDA ÜRETİLİYOR

İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretilen yeni PEUGEOT 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi de 2.605 mm. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkânı sağlıyor.

LOGOYA YENİ DOKUNUŞLAR

Peugeot 2008, tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla öne çıkıyor. PEUGEOT tasarım ekibi, SUV statüsünü daha da güçlendirerek sınıfının üstünde bir ifadeye odaklanıyor. Yeni 2008’lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Mavi ve Beyaz renklerde bir “E” logosuna sahip. Arkadaki PEUGEOT yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor. Bu, yeni 2008’de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. GT versiyonlarında, üçlü pençenin çarpıcı etkisi, FULL LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor. Yeni ön cephesiyle 2008, yeni Peugeot logosunu da taşıyor; daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren özel yatay ızgara tasarımını içeriyor. Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor. PEUGEOT otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üçlü pençe yeniden yorumlandı. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift sıra pençeden oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED olarak sunuluyor.

18 İNÇ’LİK YENİ JANTLAR

Yeni PEUGEOT 2008, dikkat çekici tasarımıyla yeni alaşım jantlara sahip oluyor. 17 inç KARAKOY (ALLURE) veya 18 inç EVISSA (GT) olmak üzere farklı jant seçenekleri söz konusu. Tüm alaşım jantlar, bijonları zarif bir şekilde gizleyen PEUGEOT logosu ile süslenen 4 kollu bir jant göbeğine sahip. Yeni 2008’in tüm versiyonları, GT versiyonlarında opsiyon olarak sunulan yeni Alcantara gibi sınıf atlama stratejisini destekleyen yeni koltuk kumaşlarına sahip.