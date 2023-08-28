Yeni Elantra emektar atmosferikle geldi

Hyundai’yi C-sedan segmnetinde temsil eden Elantra yeni yüzüne kavuştu. Daha sportif bir model haline dönüşen yeni model, segmentinde yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Markanın 1.6 litrelik atmosferik emektar motoru yenilenen modelde de yer alıyor.

Hyundai’yi C-sedan segmnetinde temsil eden Elantra yeni yüzüne kavuştu. Daha sportif bir model haline dönüşen yeni model, segmentinde yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Markanın 1.6 litrelik atmosferik emektar motoru yenilenen modelde de yer alıyor. 33 yıldır markanın en popüler seçeneği olan yeni Elantra, Türkiye’de de sportif sedan arayan müşterilerinin odağında olacak. Araç Türkiye’de emektar motor olan 1.6 litrelik atmosferik üniteyle satışa sunuldu.

İKİ FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ VAR

CVT şanzıman ile pazara çıkan modelin aynı zamanda Prime ve Elit olarak iki farklı donanım seviyesine sahip. En boş donanımda bile oldukça dolu olan yeni Elantra, LED MFR ön farlar, LED gündüz sürüş lambaları, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, akıllı hız limitleme asistanı, yeni tip anahtar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, Android Auto ve Apple Car Play, C tipi USB bağlantıları, otomatik klima, arka havalandırma, yağmur sensörü, ön çarpışma önleme asistanı, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi, sürücü-yolcu-yan-perde hava yastıkları ve 10.25 inç bilgi ekranı gibi özellikleri bir arada sunuyor.

ELİT PAKETİ NELER SUNUYOR?

Elite donanım paketinde, dur-kalk özellikli akıllı hız sabitleme sistemi, uzunlanmasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, elektronik park freni, kablosuz şarj sistemi, elektrokrom iç dikiz ayna, deri döşeme, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar standart olarak sunulmaktadır. Tam 9 farklı gövde rengiyle gelen Yeni ELANTRA’daki “Ekotronik Gri”, “Meta Mavi” ve “Derin Kırmızı” ise makyajlı modelde ilk kez sunuluyor.

474 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Hyundai ELANTRA, tasarımı ve estetik iç mekanıyla C sedan segmentinde fark yaratırken aynı zamanda 474 litrelik bagaj hacmiyle de ailelerin geniş yükleme alanı ihtiyacını da rahatlıkla karşılıyor. Arka sıradaki diz mesafesi de yine bir önceki modele göre 58 mm daha fazla. Yani rahat bir yolculuk için toplam 964 mm’lik bir değer sunuyor. Yeni ELANTRA’nın uzunluğu ise makyajlı versiyonda 60 mm artıyor ve 4.710 mm’ye ulaşıyor. Aracın Prime donanım seviyesinde başlangıç fiyatı hemen hemen 1.4 milyon lira seviyesinde.