Elektrikli Peugeot 2008, 900 bin liralık etiketle satışa sunuldu. Daha satışa çıkmadan biten otomobiller için şimdilik sadece ön talep toplanıyor.

Fransız üretici Peugeot’nun B-SUV modeli 2008 artık elektrikli seçeneğe de sahip. İlk aşamada sınırlı sayıda gelen otomobilin tamamı satıldı. 900 bin liralık etikete sahip olan e-2008, gelecek aylar için sadece ön sipariş almaya başladı. Fransız üretici model için lansmana özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox), E-Şarj istasyonlarından 1 yıl geçerli, 20 bin TL elektrik aboneliği ve şarj kablosu hediyeleriyle de avantajlı bir teklif sunuyor. Lityum-iyon bataryası, 50kWh kapasitesi, 136 HP’lik gücü ve 3 farklı sürüş modunda 324 km’lik ortalama elektrikli menziliyle dikkat çeken e-2008, DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada bataryasının %80’e kadar şarj olmasını sağlıyor. Marka müşterilerine bu modelde elektrikli versiyonun da satışa sunulmasıyla birlikte 3 farklı motor seçeneği sunuyor.

2023’TE E-308 GELİYOR

Yeni PEUGEOT e-2008 ile Türkiye pazarında ilk defa elektrikli bir otomobil sunduklarını belirten PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Türkiye otomotiv pazarında elektrikli otomobillerin hem adet hem de pazar ivmesi başka hiçbir segmentte yaşanmıyor. Bu değişim içinde uygun şartların oluştuğuna inandığımız için ilk elektrikli modelimizi, B-SUV segmentinde uzun zamandır lider olarak yer aldığımız SUV 2008 üzerinden, e-2008 olarak belirledik. Gelen ilk parti araçların tamamı kısa bir sürede satılırken, hızla gelecek aylarda teslimat için ön sipariş almaya da başladık. Elektrikli 2008’e yoğun bir ilgi olması bizleri mutlu ediyor. Bu arada e-2008 bizim Türkiye’de satışa sunduğumuz elbette ilk model ama kesinlikle tek elektrikli modelimiz olmayacak. 2023’te e-308 elektrikli binek modelimize ek olarak, ilerleyen yıllarda elektrikli hafif ticari araçlarımızla da ürün gamımızı genişleteceğiz” açıklamasında bulundu.