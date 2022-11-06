Artık herkes yerden yüksek istiyor

Türkiye’nin yıllardır sedan otomobil ülkesi olduğu rakamlarla da ortadayken, bu etiket artık değişti. Tüketicinin hayatına yavaş yavaş girmeye başlayan 2 çeker SUV’lar otomobil alabilen herkesin tercihi olmaya başladı. Son 2 ayda pazar liderliği sedandan SUV’lara geçti.

ALİ YILDIRIM

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de otomobil tipleri her geçen gün değişiyor. Türkiye’nin yıllardır sedan otomobil ülkesi olduğu rakamlarla da ortadayken, bu etiket artık değişti. Yaklaşık 15 yıl önce hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan 2 çeker hatchback (HB) SUV’lar otomobil alabilen herkesin tercihi olmaya başladı. Birkaç yıl önce satışlarda HB modelleri geçen SUV modeller, şimdi de sedan ülkesi olan Türkiye’de Eylül 2022’de başlayan zirve Ekim’de de sürdü. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı Ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65 bin 222 oldu. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 446 bin 664 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 azalarak 139 bin 88 adet oldu. Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65 bin 222 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47 bin 440 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artarak 17 bin 782 adet oldu. 2022 Ocak-Ekim dönemi gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde yüzde 40,9 paya sahip SUV’ların liderliği sürdü. Sedan otomobiller ise yüzde 37,3 pay ile yakın takipte.