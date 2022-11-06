Avrupa’daki resesyon ihracatı da vurdu

Dünya ağır bir enerji krizi ve enflasyon sorunuyla boğuşurken, bölgedeki kriz Türkiye’yi de vurdu. OİB verilerine göre otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 2,65 milyar dolar oldu. Fakat binek otomobil ihracatı 939 milyar dolardan 748 milyar dolara düştü. Sadece ekim ayında yüzde 20 daralan binek otomobil ihracatı, daralmaya devam edecek gibi görülüyor.

Dünya ağır bir enerji krizi ve enflasyon sorunuyla boğuşurken, bölgedeki kriz Türkiye’yi de vurdu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 2,65 milyar dolar oldu. Fakat binek otomobil ihracatı 939 milyar dolardan 748 milyar dolara düştü. Sadece ekim ayında yüzde 20 daralan binek otomobil ihracatı, daralmaya devam edecek gibi görülüyor. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Enflasyon sorunu ile birlikte büyümekte olan küresel resesyon riski ve Euro bölgesinde derinleşen daralmaya rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor. Ekimde aylık bazda sektörel ihracatta yeniden birinci sıraya yükseldik. En çok ihracat yine tedarik endüstrisinde kaydedildi. Tedarik endüstrisi, çekiciler ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Yine Almanya, Belçika ve Rusya’ya yönelik çift haneli artış kaydettik” diye konuştu. Yılın ocak-ekim dönemindeki 10 aylık otomotiv endüstrisi ihracatı yaklaşık yüzde 5 artarak 25 milyar dolar olurken, aynı dönemde ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar oldu. Otomotiv, ocak-ekim döneminde ise ülke ihracatında ikinci sırada yer aldı.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 20 GERİLEDİ

Tedarik Endüstrisi ekim ayında %13 artışla 1 milyar 69 milyon USD ihracata imza atarken, sektör ihracatında en büyük ürün grubu oldu. Binek Otomobil ihracatı %20 azalarak 748 milyon USD olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %4 azalarak 449 milyon USD, Çekiciler ihracatı da %95 artarak 214 milyon USD oldu. Tedarik Endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta %15 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya’ya %29, Fransa’ya %20, Polonya’ya %16, Romanya’ya %42 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a %12, Slovenya’ya %10 ihracat düşüşü görüldü. Binek Otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya %22, Almanya’ya %11, İspanya’ya %48, Polonya’ya %38, Slovenya’ya %18, İsveç’e %54, İsrail’e %59 ihracat düşüşü görülürken, Belçika’ya %19, Hollanda’ya %14, Portekiz’e %40 ihracat artışı yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Birleşik Krallık’a %11, Belçika’ya %41, Slovenya’ya %14, Almanya’ya %73 ihracat artışı, İtalya’ya %26, Fransa’ya %16 İrlanda’ya %56, Fas’a %80 ihracat düşüşü yaşandı. Çekiciler ürün grubunda ise başlıca pazarlardan olan Almanya’ya %74, Fransa’ya %83, Birleşik Krallık’a %100, Polonya’ya %15, İtalya’ya %60 ihracat artışı yaşandı. Diğer ürün grupları arasında yer alan Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise Ekim 2022’de %31 artarak 140 milyon USD olarak gerçekleşti.