İbrahim Anaç: Başarılarımızı taçlandırmaya devam edeceğiz

PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Büyüyen SUV pazarının önemli oyuncularından biri olarak PEUGEOT geçtiğimiz yıl SUV lideri olmayı başarmıştı. Sınıfında fark yaratan özellikleriyle Türk tüketicisinin tercihi olmaya devam eden SUV 2008, 2021 yılında ise kendi sınıfının lideri oldu. Buna ek olarak hafif ticari araç segmentinde de başarılı bir yıl geçirerek bir önceki seneye göre satışlarımızda %41’lik bir artış yakalayarak pazar payımızı %5,7’ye çıkarttık ve hedeflerimize ulaşmayı başardık. Gelecek dönemlerde de yakaladığımız başarılarımızın üzerine koyarak devam etmeyi planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından PEUGEOT, 2020 yılında yakaladığı SUV sınıfındaki başarısını, 2021 yılında da SUV 2008 modelinin segment liderliğiyle taçlandırdı. Fransız üretici, yüksek konforu, üstün teknolojiyi ve kusursuz sürüş dinamiklerini bir arada sunduğu SUV 2008 modeliyle 2021 yılında %17’lik pazar payı elde ederek rakiplerini geride bıraktı. Yıl toplamında 8.937 adetlik satış rakamı yakalayan PEUGEOT SUV 2008, 2021 yılında B-SUV segmentinin lideri oldu. PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Büyüyen SUV pazarının önemli oyuncularından birisi olarak PEUGEOT, 2020 yılında SUV sınıfının lideri olmayı başarmıştı. Sınıfında fark yaratan özellikleriyle Türk tüketicisinin tercihi olmaya devam eden SUV 2008 ise sene boyunca ay toplamlarında yakaladığı başarılı grafiğini yıl sonuna taşıdı. SUV 2008 modelimizin B-SUV segmentinde 2021’i lider tamamlaması, sunduğumuz kalitenin bir yansımasıdır. Sürdürdüğümüz başarılı grafiğimizden dolayı gururluyuz” dedi.

HAFİF TİCARİDE DE BAŞARIYA DEVAM ETTİK

B-SUV segmentinin kusursuz gözdesi SUV 2008’in yanı sıra PEUGEOT hafif ticari araç segmentindeki modelleriyle de Türkiye pazarının en çok büyüme yakalayanları arasına girmeyi başardı. 2021 yılında PEUGEOT, büyüyen hafif ticari araç pazarında bir önceki yıla göre 1,3 puanlık pazar payı artışı yakaladı. PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “2021 yılı başarılarımız SUV 2008 ile kısıtlı kalmadı. Buna ek olarak hafif ticari araç segmentinde de başarılı bir yıl geçirerek bir önceki seneye göre satışlarımızda %41’lik bir artış yakaladık. Bu sınıfta pazar payımızı 1,3 puan artırarak %5,7’e çıkarttık ve hedeflerimize ulaştık. Binek araç segmentinde de 2021 yılı pazar payımız %5,2 olarak gerçekleşti. Hedefimiz gelecek dönemlerde de başarılarımızı sürdürmek” şeklinde konuştu.