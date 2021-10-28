Maserati Levante hibrit 1.9 milyondan geldi

Maserati SUV modeli Levante hibrit modelini satışa sundu. Hibrit motor teknolojisini, V6 benzinli motorun performansı ve dizel motorun yakıt tüketimiyle buluşturan Levante, çevreci karakterini dış görüntüsüne de yansıtarak lüks otomobiller dünyasında fark yaratıyor.

Maserati SUV modeli Levante hibrit modelini satışa sundu. Levante Hybrid ile dikkat çeken marka, yeni motor teknolojilerini de beraberinde getirdi. Araçta 4 silindirli 2.0 litrelik benzinli motor görev yaparken, 48 Volt hibrit sistemle bir arada kullanıyor. Bu motorla araç dizelden daha verimli olmasıyla dikkat çekiyor. Maserati Levante Hybrid, ülkemizde 1.931.366 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

350 BEYGİRLİK V6 MOTOR

Dizelin alt devirdeki yüksek torkuyla 6 silindirli motorun gaz tepkilerini bir arada sunan Levante Hibrit, Maserati’nin kendisine has sesini de koruyarak;üstün sürüş keyfi sunuyor. 350 HP V6 benzinli motorun performans değerlerini sunan hibrit sistem, WLTP normuna göre benzine kıyasla yüzde 18 ve dizele kıyasla yüzde 3 oranında CO2 emisyonlarında azalma sağlıyor. Levante’nin motoru 330 HP güç ve 450 Nm tork üretiyor. Maksimum torkunu 2.250 d/d’de üreten motor henüz 1.750 d/d’de maksimum torkunun yüzde 90’ını kullanıma sunuyor ve bu değerlerle dört tekerlekten çekişli Levante Hybrit’i sadece 6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor. Aynı zamanda 240 km/s maksimum hıza da olanak tanıyor. Levante Hybrid, V6 benzinli ile eşdeğer ve dizelden daha yüksek güç üretiyor. Dizel versiyondan daha yüksek beygir gücü üreten sistem, 165 HP/lt ile benzinliden daha yüksek litre başına güç üretimine sahip, WLTP normuna göre 231-252 gr/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor ve 350 HP V6 versiyonuna kıyasla yüzde18’nin üzerinde yakıt tasarrufu sağlıyor.

48 VOLT HIBRIT SİSTEMİ

Maserati 48 volt hibrit sistemi ise; BSG, batarya, eBooster ve bir DC/DC dönüştürücü olmak üzere dört bölümden oluşuyor.Alternatör görevi gören BSG (Kayışlı Marş Jeneratörü) fren ve yavaşlama anında oluşan enerjiyi geri kazanıyor ve bagajdaki bataryayı şarj ederek eBooster motora güç sağlıyor. eBooster, motorun düşük devirdeki güç üretimini arttırmak üzere geleneksel turbo beslemeyi destekliyor. Hibrit sistem çalışma stratejisi gereği, ister batarya isterse de BSG aracılığıyla olsun eBooster’ın ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir olmasını sağlıyor. BSG ve eBooster kombinasyonu, Spor modda motor en yüksek devire ulaştığında ekstra bir destek sağlayarak performansı en üst seviyeye taşırken, Normal modda ise yakıt tüketimi ve performansı dengeliyor.

İÇ MEKAN DA OLDUKÇA SPORTİF

“Azzurro Astro” adı verilen yeni metalik üç katmanlı mavi renk ile tanıtılan Levante Hibrit’te, tıpkı Ghibli’de olduğu gibi bazı ayrıntılar kobalt mavisi ile vurgulanıyor. Maserati bu renk ile hibrit versiyonları diğer modellerden ayrıştırıyor. Kabin içinde yüksek çözünürlüklü ve gelişmiş grafiklere sahip 8,4 inçlik ekran, uygulanan tasarım sayesinde havalandırma ızgaralarıyla birlikte bütünleşerek kavisli tek bir ekran gibi görünüyor. Ekranın hemen altında ise zarif tasarımıyla iklimlendirmeye ait kumanda paneli bulunuyor. Gösterge panelinin ortasında 7 inç büyüklüğünde bir TFT bilgi ekranı bulunuyor. Bunun her iki yanında analog, ancak modern ve güncel grafiklerle büyük boy hız ve devir göstergesi yer alıyor. Parlak ve mat siyah renklerin dönüşümlü olarak uygulanmasıyla elde edilen efektler modern görünümü destekliyor.

4 ÇEKER Q4

Levante Hibrit, Maserati’nin Q4 Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi ile donatılıyor. Sistem, ön aksa bir tahrik mili ile bağlanan bir transfer kutusu içine monte edilen ve elektronik olarak kontrol edilen çok plakalı bir kavramaya dayanıyor. Sistem, düşük tutuşa sahip yol koşullarında bile Maserati’nin geleneksel arkadan itiş sisteminin avantajlarını sağlıyor. Normal sürüş koşularında torkun tamamını arka aksa aktaran Q4 sistem, daha kaygan yüzeylerde veya arka tekerleklerin tutunma zorluğu yaşadığı sürüş koşullarında sistem büyük bir hızla reaksiyon gösteriyor ve 150 milisaniye gibi kısa bir sürede torku 50:50 oranında olacak şekilde ön ile arka aks arasında paylaştırıyor. Akıllı tork dağılımına sahip Q4 Akıllı Dört tekerlekten Çekiş Sistemi her zaman devrede olup tork dağılımını sürüş koşullarına göre büyük bir hızla ayarlıyor. Tork dağılımındaki değişiklik hissedilmese de sistemin etkinliği ekrandan anlık olarak izlenebiliyor. Standart olarak sunulan arka akstaki Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (LSD) ise tüm sürüş koşullarında optimum tutuş sağlıyor. Asimetrik kilitleme özelliği, güç altında yüzde 25 ve serbest kaldığında yüzde 35 kilitlenme sağlıyor. Torque vectoring özelliği ise LSD ve Q4 Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi ile birlikte sportifliğe ve sürüş keyfine katkı sağlıyor. Sistem virajlarda iç tekerleğe hafif bir frenleme kuvveti uygularken dış tekerleğe daha fazla tork aktarıyor.