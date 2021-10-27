Dacia Sandero Stepway test sürüşü ve yorumlar

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Yeni Dacia Sandero Stepway ile test sürüşü için kolları sıvadık aracı sizler için yorumlar yaptık. Dacia, yeni Sandero Stepway ile crossover’dan B-SUV segmentine terfi etti. Aracın opsiyonel donanımlar eklendiğinde bile 200 bin liranın altında kalan fiyatı, geniş iç mekanı ve zengin donanımı, onu en mantıklı otomobillerden biri haline getirmiş

Yeni Dacia Sandero Stepway ile test sürüşü için kolları sıvadık aracı sizler için yorumlar yaptık. Otomotiv sektörünün en genç markalarından Dacia, kısa sürede büyük bir ivme yakaladı. Az ama öz model stratejisi hareket eden marka, fiyatının hakkını veren, iddialı tasarımlı modelleriyle büyümesini sürdürüyor.

YERDEN YÜKSEKLİĞİ 201 MİLİMETRE

Bu kapsamda marka, yeni nesil Sandero ailesini tanıttı. Bu ay konuğumuz olan ve ailenin en havalı modeli olan Sandero Stepway, yeni nesil küçük hacimle motoru ve iddialı tasarımıyla dikkat çekiyor. Markanın daha önce crossover olarak yollara çıkardığı model, yeni nesliyle artık B-SUV segmentinde yer alıyor. Oldukça sportif bir tasarıma kavuşan yeni Sandero Stepway, tam bir küçük SUV gibi görünüyor. Artık standart Sandero’dan daha yüksek bir karoserle sunulan yeni araç, kardeşinden 11 milimetre daha uzun ve yerden de 39 milimetre daha yüksek. 201 milimetreye çıkarılan yerden yükseklik, bir üst sınıf bazı modelleri bile yakalıyor. Bize Prestige donanımıyla konuk olan araçta artık LED gündüz farları ve Y ışık imzalı LED farlar kullanılıyor. Yeni ön panjur, arazi kaplamaları ve şık jantlar da aracın tasarımını daha iddialı hale getiriyor. Aracın arka bölümü de aynı şekilde şık ve prestijli hissettiriyor.

İÇ MEKAN TAMAMEN YENİ

Aracın iç mekanı da tamamen yeni. Duster’dan alınan klima kumandaları, yeni 8 inçlik multimedya ekranı, turuncu renkli havalandırma ızgarası detayları, konsolu kaplayan kumaş döşeme ve koltuk dikişleri, araca hem yeni hem de kaliteli hissi sağlıyor. Rahat koltuklar ve başarılı sürüş pozisyonu, sınıfı için geniş bir iç mekanla birlikte aracı tam bir aile otomobili haline getirmiş. Önceki nesle göre 90 litre büyüyen bagaj da 410 litreyle bir üst sınıfı aratmayacak bir boyuta ulaşmış.

TEK SEÇENEK 1.0 BENZİNLİ MOTOR

Yeni Sandero Stepway’de artık sadece 1.0 litrelik benzinli motor seçeneği sunuluyor. Markanın yeni 3 silindir motoru, turbo beslemeye sahip. 90 beygir güç ve 142 nm tork üreten motor, artık CVT tipi şanzımanla kombine ediliyor. Sakin kullanım sevenlere konforlu bir sürüş vadeden bu yeni kombinasyon, 1197 kilogramlık otomobile yeterli çekiş gücünü sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 14.2 saniyede tamamlayan araç, saatte 163 kilometre sürate ulaşabiliyor.

ORTALAMA TÜKETİM 5.2 LİTRE

Küçük hacimli motor, asıl hünerini tüketim değerlerinde sergiliyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.2 litre. Bu rakama çok da zor değil. Bizim ağırlıklı olarak şehir içinde gerçekleştirdiğimiz denemelerimizde yol bilgisayarına yansıyan 6.0 litrelik ortalama da yeterince başarılı.

KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ OPSİYONEL

Türkiye’de Comfort ve Prestige isimli iki farklı donanım ve tek motor seçeneğiyle yollara çıkan yeni araç, 209 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Satılan en makul fiyatlı modellerden olan yeni Sandero Stepway, en dolu versiyonuyla bile 231 bin 900 liraya ulaştı. Bu fiyata, krom görünümlü tavan barları, hız sabitleyici, ön ve yan hava yastıkları, geri görüş kamerası, park sensörü, yokuş kalkış sistemi, ESP, LED gündüz farları, LED farlar, 3.5 inçlik TFT gösterge paneli, otomatik klima gibi donanımlar yer alıyor. Kör nokta uyarı sistemi, navigasyon, elektrikli açılır tavan ve ön park sensörü de opsiyonel olarak sunuluyor.