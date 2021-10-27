Giriş donanımıyla bile iddialı SUV

Hyundai Kona test sürüşü için konuğumuz oldu. Hyundai’nin küçük B-SUV modeli Kona, yenilenen tasarımı, artırılan donanım seviyesi ve tasarruflu benzinli motoruyla zirveye hedefliyor. Konforlu sürüşüyle dikkat çeken otomobil, baz donanımıyla bile iddialı.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Hyundai Kona test sürüşü için konuğumuz oldu. Dünyada olduğu gibi Türkiye otomotiv pazarında da SUV modellerin hızlı yükselişi sürüyor. Kompakt SUV’larla başlayan bu ivmelenme hareketi, asıl artışı artık B-SUV modelleriyle sağlıyor. Durum böyle olunca da markaların rekabeti, bu alanda bir hayli artmış durumda.

7 İLERİ OTOMATİKLE GELİYOR

Bu rekabetin önde gelen oyuncularından Hyundai de, yenilediği Kona ile B-SUV pazarındaki iddiasına artırdı. Yenilenen yüzüyle markanın yeni nesil modellerine yol gösterecek olan Kona, bu hafta baz donanım seviyesi Style ile konuğumuz oldu. B-SUV segmentinin radikal tasarımlı oyuncusu, konsept otomobil izlenimi veriyor. Markının en farklı tasarımına sahip otomobili olan Kona, yüksek burun tasarımı, köşelere yerleştirilmiş farlar ve üstünde eklenen gündüz farlarıyla dikkat çekiyor. Yeni ön panjur ve tampon tasarımıyla farklı görünmeyi başaran yeni araç, yüksek omuz çizgisi sayesinde oldukça kaslı bir tasarım vadediyor. İnce tasarımlı aynalar, geniş cam yüzeyler ve alt bölümünü boydan boya kaplayan gri renkli kaplamalar araca heybetli bir görünüm kazandırmış. Arka ölümde de yeni tampon ve birkaç küçük dokunuşla yeni bir görünüm sağlanmış. Aracın iç mekanı da oldukça şık tasarlanmış. Yuvarlak havalandırma ızgaraları, konforlu koltuklar ve orta konsoldaki kumanda birimleri şık tasarımı tamamlıyor. Kaliteli ve şık kokpitte ergonomi ve işçilik de oldukça iyi seviyede. İç mekânda sunulan yaşam alanı oldukça yeterli. Aracın bagaj hacmi de makyajla birlikte artmış ve 361 litreden 374 litreye çıkarılmış.

120 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Yeni Kona’nın baz donanım seviyesinde, markanın 3 silindirli benzinli motoruna görev veriliyor. 120 beygir güç ve 200 nm tork üreten turbo beslemeli ünite, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile ön aksa iletiyor. 1342 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan motor, otomatik şanzımanın başarılı tercihleri sayesinde ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayacak kadar esnek olabiliyor. Araç bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 11 saniyede tamamlıyor. Saatte 180 kilometre sürate ulaşabilen otomobil, keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor.

MENZİLİ 940 KİLOMETRE

Marka, tatlı sert diye tanımlayabileceğimiz süspansiyon sistemi sayesinde yol tutuş ile konfor dengesini sağlamayı başarmış. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.3 litre. 50 litrelik depoyla menzil yaklaşık 940 kilometre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 6.7 litrelik ortalama da makul seviyede kalıyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 258 BİN 400 LİRA

Hyundai, yeni Kona’yı 258 bin 400 liradan (EYLÜL 2021) başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bize de giriş donanımı olan Style ile konuk olan otomobil, aslında oldukça zengin bir donanım listesine sahip. Araçta ESP, ön/yan/perde hava yastıkları, şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit ve yol takip asistanı, ön çarpışma önleme yardımcısı, yokuş kalkış ve iniş destek sistemleri, hız sabitleyici, stop&stort sistemi, klima, 5 inç ekranlı ses sistemi, 4.2 inçlik renkli göstergeler, 16 inç alaşım jantlar, LED gündüz farları, lastik basınç göstergesi gibi üst seviye donanımlar sunuluyor.