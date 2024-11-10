Elektrikli otomobiller alırken uygun ya satarken? 0-1 yaş aralığındaki modellerin ikinci el fiyatlarına baktığımızda içten yanmalı araçlara göre daha fazla değer kaybettiği görülüyor. Özellikle lüks sınıfta yüzde 3 seviyelerinde değer kaybeden içten yanmalı modellerin elektrikli versiyonlarında kayıplar yüzde 20 seviyelerinde.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Otomobil satışları son yılların en zorlu virajlarından birini dönüyor. Pandemi döneminde şaşan fiyatlar sıfır etiketlerin üzerine çıktı falan bu durum sonrasında kendini toparladı. Tam da bu sırada yokluk döneminin etkisiyle elektrikli otomobillerin pazardaki etkisi artmaya başladı. İçten yanmalı modellere göre daha uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken modeller, aradaki farka bakınca oldukça avantajlı oldu. Özellikle lüks modellerde fiyat aralığını milyonları buldu. Orta sınıfta da fiyat makası daha dar açıldı. Ama ikinci elde tablo biraz daha değişti. Hem benzinli hem de elektrikli modellerin fiyat aralıklarına baktığımızda bazı versiyonlarda aynı model yılı kaybı yüzde 25 seviyelerini aştı. Benzinlide ise bu oran yüzde 20 seviyelerinde gerçekleşti.

KASIM 2024 SIFIR VE İKİNCİ EL FİYATLARI İÇTEN YANMALI (TL) ELEKTRİKLİ (TL) İÇTEN YANMALI FARK ELEKTRİKLİ FARK SIFIR İKİNCİ EL SIFIR İKİNCİ EL Yüzde Yüzde AUDI Q8 8.627.363 8.300.000 7.764.000 5.600.000 -3,79 -27,87 BWM 4 SERİSİ SD 4.500.000 4.000.000 3.654.000 3.600.000 -11,11 -1,48 BMW 5 SERİSİ SD 4.900.000 4.900.000 4.600.000 4.100.000 0,00 -10,87 BMW 7 SERİSİ SD 14.500.000 14.600.000 9.400.000 9.000.000 0,69 -4,26 BMW X1 3.540.000 3.350.000 2.887.000 2.500.000 -5,37 -13,40 CITROEN C4 1.541.000 1.250.000 1.570.000 1.250.000 -18,88 -20,38 CITROEN C4X 1.590.000 1.350.000 1.570.000 1.320.000 -15,09 -15,92 HYUNDAI KONA 1.845.000 1.565.000 1.510.000 1.400.000 -15,18 -7,28 SSANGYONG 2.160.000 2.100.000 1.880.000 1.780.000 -2,78 -5,32 MERCEDES GLA-EQA 3.130.000 3.000.000 2.712.000 2.575.000 -4,15 -5,05 MERCEDES GLB-EQB 3.559.000 3.500.000 2.760.000 2.650.000 -1,66 -3,99 MINI COUNTRYMAN 2.792.000 2.750.000 1.921.000 1.900.000 -1,50 -1,09 MG ZS 1.590.000 1.260.000 1.659.000 1.400.000 -20,75 -15,61 OPEL ASTRA 1.606.000 1.400.000 1.767.900 1.465.000 -12,83 -17,13 OPEL CORSA 1.298.000 1.100.000 1.395.900 1.187.000 -15,25 -14,97 OPEL MOKKA 1.700.000 1.445.000 1.600.000 1.270.000 -15,00 -20,63 PEUGEOT 2008 1.758.000 1.510.000 1.684.000 1.380.000 -14,11 -18,05 PEUGEOT 208 1.419.000 1.230.000 1.461.000 1.250.000 -13,32 -14,44 PEUGEOT 308 1.900.000 1.600.000 1.835.000 1.440.000 -15,79 -21,53 *Versiyonlar ikinci elde en çok olan ilanlara göre belirlenmiştir.

BENZİNLİ DAHA AZ KAYBEDİYOR

0-1 yaş grubundaki bazı modellere baktığımızda tabloya göre en çok kaybedenlerden biri Audi Q8 dikkat çekti. İçten yanmalı versiyonu sıfıra göre ikinci elde fiyat kaybı sadece yüzde 3,7 olarak olduğu hesaplandı. Fakat aynı versiyonun elektrikli seçeneğinde fark fazla. Burada ikinci elde kayıp yüzde 27 seviyelerini geçti. İçten yanmalı versiyonlarının da olduğu 19 modeli baz alındığı listede onu hemen benzinli seçeneğe göre karşılaştırıldığında BMW 5 Serisi takip ediyor. Modelin benzinli seçeneğinde ikinci elle sıfır arasında neredeyse fiyat farkı yok iken elektrikli tarafta işler biraz daha değişiyor. Burada fiyat ikinci elde sıfıra göre yüzde 10 daha altta. BMW’nin SUV’de giriş versiyonlarından biri olan X1 de dikkat çeken modellerden. Kısa bir süre önce elektrikli tarafta (iX1) daha düşük bir vergi dilimli model geliştiren ve pazara sokan marka, daha iyi bir satış grafiğine imza atmaya başladı. Fakat listeye bakıldığında fiyat farkında ilk 3’e giren modellerden oldu. İçten yanmalı versiyonun sıfır fiyatına göre ikinci ele yansımasında yüzde 5,3’lük daha düşük bir fiyat etiketi var. Ama elektrikli tarafta bu oran yüzde 13,4’lere kadar çıkıyor.

SADECE LÜKS DEĞİL ORTA SINIF DA GERİ GİDİYOR

İkinci elde elektrikli araçlarda sıfıra göre, en çok kaybeden modellerin başında Audi Q8 E-tron geliyor. Burada sıfıra göre fark yüzde 27’nin üzerinde. 19 aracın bulunduğu listede ise onun hemen peşinde Peugeot 308 geliyor. E-308 ile sahneye çıkan aracın sıfır fiyatı 1.8 milyon liranın üzerinde. İkinci elde ise en kusursuz en düşük kilometreli haliyle 1.5 milyon liraya yakın seviyeden alıcı buluyor. Fark ise yüzde 15,8 seviyesinde. Bizim listemize ilk 3’ten giren modellerin arasında Opel de var. Mokka-e versiyonuyla dikkat çeken marka, 1.6 milyon seviyesine fiyat biçtiği elektrikli otomobili 0 ikinci elde 1.3 milyon lira seviyelerine kadar düşüyor. Yüzde 20,6 daha düşük bir etiketle satılıyor. Citroen eC4 sıfıra göre ikinci elde yüzde 20,3 seviyesinde bir kayıp yaşarken, ilk 5’te Peugeot 2008’de (yüzde 18,5) var.

İKİNCİ ELİ GÜÇLÜ OLAN ELEKTRİKLİ DE VAR

Tabi tabloya bakıldığında elektrikli tarafta sadece kayıp değil kazananların da olduğu görülüyor. BMW 4 Serisi’nin içten yanmalı versiyonunda elektrikliye göre 0-1 yaş değer kaybı daha fazla. İçten yanmalının hemen ikinci ele döndüğünde yüzde 11 seviyesinde fiyat düşüşü olurken, elektrikli tarafta i4 modeliyle bu kayıp yüzde 1,4 seviyelerinde. Bir diğer dikkat çeken model ise Güney Koreli genç marka Hyundai. Kona markanın en çok tutulan ve sevilen elektrikli modellerinden biri oldu. Bu fiyatlara da yansıdı. Aracın benzinli tarafta ikinci ele dönüşünde yüzde 15,1 seviyesinde daha aşağıda bir fiyat farkı oluşuyor. Ama elektrikli araçta kayıp sadece bunu yarısı yüzde 7,2. Kısa süre önce pazara dahil olan MINI Countryman de fiyat avantajı olan otomobillerden. Marka bu modelin en çok elektriklisini sattı. Tabi bu adet ikinci ele de yansıdı. Fiyat düşüşü sıfırdan dönüşte hemen hemen yüzde 1 seviyesinde. İçten yanmalıda da yüzde 1,5’luk fark var. Beklenmeyen modellerden biri de MG ZS. Genele bakıldığında ikinci ele ilk yıl dönüşte yüzde 20’lik bir kayıp var. Fakat elektrikli tarafta yani ZS EV seçeneğinde bu oran yüzde 15’lere kadar düşüyor. Opel Corsa-e ise hemen hemen benzinli versiyonla oransal olarak aynı düşüşü yaşıyor.

‘DEĞER KAYBINI VERGİ BELİRLİYOR’

Fiyat düşüşlerinin analizlerini yapan LenaCars da bu konuya değindi. Daha çok elektrikli modellerin fiyat farkına değinen LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik “Günümüzün çok satılan otomobillerinde değer kaybına baktığımızda, Tesla Model Y’de ve Togg’da, yani doğuştan elektriklilerde değer kaybı yüzde 8-10 civarında seyrediyor. İçten yanmalı alternatifi olan elektrikli otomobillerde ise değer kaybı yüzde 20’ye kadar yükseliyor. Burada değer kaybını asıl belirleyen unsur aslında vergi dilimi ve fiyat. Düşük vergi diliminde yer alan aracın sıfır kilometre fiyatı daha uygun olduğu için ikinci el olarak satarken çok fazla değer kaybetmiyor ve bu araçlara doğal olarak talep daha yüksek oluyor. Yani biz otomobili ikinci el satarken, sıfır alırken ödediğimiz vergiyle satmış oluyoruz, vergi yükselip fiyat arttıkça talep düşüyor, sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat farkı açılıyor. İçten yanmalı alternatifi olmayan, yüzde yüz elektrikliler, düşük vergi diliminde satın alındığından, yine düşük değer kaybına uğruyor” dedi.