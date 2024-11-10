Son çeyrekte beklenen filo pazarı olmayacak

İç pazarda rekora doğru hareketlenen sıfır araç satışları filodan beklenen desteği alamayacak. Araç fiyatlarının vergisel kaynaklı çok yüksek olduğunu dile getiren Ayvens Türkiye Genel Müdürü Oktay “Maliyetler çok arttı. İkinci el kiralıyoruz. Filoların yıl sonu alımları eskiden çoktu ama artık öyle bir dönemselliğimiz yok. Beklenen doping etkisi olmayacak” dedi.

ALİ YILDIRIM

Kiralama sektörüne yeni bir mobilite markası dahil oluyor. Filo kiralamadan ziyade daha çok bir mobilite şirketi olan Ayvens, bir aracı birden fazla kişiye kullandırarark maliyetleri düşürmeye çalışıyor. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Ayvens Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, sektör hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Oktay “2018’den 2022’ye kadar küçüldük. Tam toparladık derken 2024’e kadar tekrar bir küçülme yaşadık. Araç fiyatları çok pahalı. Çok pahalı ama pahalılığın sebebi belli. ÖTV, kur değişimleriyle arabalar pahalandı. 2 milyonluk bir arabayı alsanız, yüzde 40 ile fonlasanız zaten arabanın 800 bin lira yıllık faiz gideri var. Her ay 60-70 bin lira sadece arabanın faizini ödüyorsunuz. Dolayısıyla kiraların artmasının arkasındaki temel iki şey, arabaların pahalanması ve faizlerin yükselmesi.

2018’DEKİ ŞOKUN BENZERİNİ YAŞIYORUZ

Tabi ki arabaların operasyonel giderleri de bununla beraber çok arttı. O yüzden 2018’de yaşadığımız şokun benzerini şu an yine yaşıyoruz. Çünkü müşterilerimiz 3 sene önce o düşük faiz ortamında, arabalar da çok pahalanmamıştı, aylık 3-4 bin liraya B-C segmenti bir araba kiralıyorlardı. Kontrat bitiyor yenileme fiyatı istiyorlar bizden, 10 katı fiyat söylüyoruz şimdi. Büyük bir şok yaşıyorlar ama bizim yaptığımız bir şey yok, maliyetler arttı. Dolayısıyla ikinci kırılmayı yaşıyoruz şu anda. Bu yüzden filonun iştahı çok yok. Beklenen alımlar olmayacak gibi duruyor. Filoların yıl sonu alımları eskiden çoktu ama artık öyle bir dönemselliğimiz yok. İstemiyoruz da biz yapmamayı da tercih ediyoruz. Yıl sonuna çok yığdığınız zaman belki oradan aldığınız iskontonun çoğu zaten kira bedelinin içinde müşteriye gidiyor. Sonra bir daha veremiyorsunuz, müşteri ile aranızda sıkıntılar oluyor. O yüzden bu yılın sonunda öyle bir etki yaratır mıyız otomotiv sektörüne, hayır. Normal tempomuza devam ederiz biz. Yıl sonunda böyle ekstra doping etkisi yaratmayız. Yani son çeyrekte pazara doping etkisi yaratmayacak” dedi.

İKİNCİ EL KİRALAMAYA GERİ DÖNDÜK

Bu dönemde önceki yıllarda olduğu gibi ellerinden geldikleri kadar mevcut kontratları uzattıklarını ifade eden Türkan Oktay “Neler yapıyoruz, elimizden geldiğince mevcut kontratlarını uzatıyoruz müşterilerimizin. Dolayısıyla 3 yıllık kontratı 4 yıllık yapmaya çalışıyoruz. İkinci el araba kiralamaya çalışıyoruz, iyi kondisyondaki ikinci el araçları tekrar kiralayarak. Bu sıfır aracın yarattığı büyük sıçramayı yönetmeye çalışıyoruz müşterilerle beraber. Ama hani sektör için çok keyifli bir dönem değil bu dönem. Bahsettiğiniz gibi maliyetler çok arttı, kiralama bedelleri çok arttı, şirketlerin öngörmediği bir artış olduğu için de bütçelerinde yok. Bu arada hiç kimse de konforundan vazgeçmiyor. Normalde araç politikalarında biraz geriye gitmemiz lazım, biraz daha belki daha düşük arabalara, daha az donanımlı arabalara kaymamız lazım ama şirketlerin çoğu çalışanlara da bunu yaşatmak istemiyor. Dolayısıyla sektör çok keyifli bir döneminde değil, böyle gürül gürül büyüdüğümüz dönemde değiliz” diye konuştu.