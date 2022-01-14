Emisyonu düşürdü rekora gazladı

Toyota Avrupa, düşük emisyonlu araç satışları sayesinde Avrupa Birliği CO2 filo emisyon hedeflerine ulaşmayı başardı. Toyota, 2021 yılında Avrupa’da 1 milyon 76 bin 300 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota, 2021 yılında Avrupa’da 1 milyon 76 bin 300 adet araç satışları gerçekleştirerek pandemi ve çip tedarik sorunlarının etkilerini en aza indirmeyi başardı. Bu sayede pazarın üzerinde bir performans ortaya koyan Toyota, 2021 yılında toplam pazar payını 0.4 puan artırarak yüzde 6.4’e çıkardı. Bu tüm zamanların rekoru olurken, aynı zamanda 2018’den bu yana 1.4 puanlık bir büyüme elde edildi. Bununla birlikte Toyota Avrupa, düşük emisyonlu araç satışları sayesinde Avrupa Birliği CO2 filo emisyon hedeflerine ulaşmayı başardı.

AVRUPA’DA İKİNCİ MARKA OLDU

Ortaya koyulan bu performansla birlikte Toyota, Avrupa’da ilk kez binek pazarında en çok satış elde eden ikinci marka konumunu elde etti. Bu başarının kilit noktası ise, elektrikli, yakıt hücreli elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit araçlardan oluşan

düşük CO2 emisyonlu geniş ürün gamına büyük ilgi gösterilmesi oldu.

1 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ SATTI

Marka özelinde ise 1 milyon 3 bin 859 araç satışı yaparak 2020’ye göre satışlarını yüzde 9 artıran Toyota, Avrupa’da hibrit satışlarını da geçen yıla göre yüzde 19 artırarak 579 bin 698 adetlik satışa ulaştı. 2021’de Toyota’nın marka olarak pazar payı ise 0.6 puan artarak yüzde 6.3 oldu. Batı Avrupa’da hibrit satış oranı yüzde 69’a çıkarken Avrupa genelinde ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.

ZİRVEDE TOYOTA COROLLA VAR

Markanın en çok satan modelleri 208 bin adet ile Corolla ürün gamı, 179 bin 383 adet ile Yaris ve 161 bin 266 adet ile RAV4 olarak öne çıktı. Bu üç model, markanın satış adetlerinin yüzde 55’ini oluşturdu. Toyota’nın en çok satan hibritleri 166 bin 811 adet ile Corolla Hybrid ürün gamı, 143 bin 595 adet ile Yaris Hybrid ve 112 bin 757 adet ile C-HR Hybrid oldu.

2030 YILINA KADAR 30 ELEKTRİKLİ ARAÇ SUNACAK

Geçtiğimiz Aralık ayında yeni elektrikli modellerini gösteren Toyota, karbon nötr hedefine emin adımlarla ilerlemeye de devam ediyor. Global olarak 2030 yılına kadar 30 elektrikli model sunacak olan Toyota, her segmentte yerini alacak. Bununla birlikte 2030’da Toyota Avrupa’nın hedefi Batı Avrupa’da en az yüzde 50 sıfır emisyonlu satış oranı elde etmek olacak. 2035’te ise AB bölgesinde tüm yeni araçlarında CO2’yi yüzde 100 oranında indirmeye hazır olacak.