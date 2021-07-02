İkinci yarı ilk yarı gibi geçmeyecek

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, kurlardaki artış, BDDK’nın otomotiv kredisi azami taksit sayısını 12 ay azaltması, üretim tarafındaki çip krizi gibi sebepler nedeniyle satışların üçüncü ve dördüncü çeyrekte sınırlı da olsa ivme kaybedebileceğini belirtti.

ALİ YILDIRIM

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı. Artan kur baskısı ve ÖTV’ye rağmen yeni araç satışları hız kesmiyor. Ertelenen talebin alıma döndüğüne devam edildiğine belirtilirken, ikinci çeyrekte satışların hız kesmesi bekleniyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 Ocak-Haziran dönemine yönelik satış rakamlarını açıkladı. 2021 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı haziran ayına göre yüzde 12,5 artarak 79 bin 819 adet oldu. 2021 yılı haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 62 bin 348 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 25,6 artarak 17 bin 471 adet oldu.

10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE YÜZDE 12 ARTIŞ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,0 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,9 arttı.

KAYBEDEN TL OTOMOBİLE YÖNELTTİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, önceki üç ay kadar keskin artış görülmese de geçen yılki salgından kaynaklı düşük baz etkisinin ortadan kalktığı Haziran ayında satışların artış göstermesinin olumlu olduğunu ifade etti. Haziran ayındaki artışta son birkaç aydır olduğu gibi salgın hastalık döneminde ertelenen talep, TL’nin daha fazla değer kaybedeceği endişesi etkili oldu. Bilaloğlu, kurlardaki artış, BDDK’nın otomotiv kredisi azami taksit sayısını 12 ay azaltması, üretim tarafındaki çip krizi gibi sebepler nedeniyle satışların üçüncü ve dördüncü çeyrekte sınırlı da olsa ivme kaybedebileceğini belirtti. Hafif ticari araç pazarı ise yılın ilk yarısında yüzde 55,4 artışla 394 bin 701 adet oldu. Bilaloğlu, ekonomi yönetiminin otomotivde taksitlerin azaltılması gibi yurtiçinde talebi azaltıcı düzenleme değişikliklerine gittiğine dikkat çekerek, buna bağlı olarak otomobilde ÖTV vergi dilimi matrah baremlerinde değişiklik beklemediğini belirtti.

DÜNYANIN GÖZÜ BU FUARDA

Bu yıl Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 17’ncisi düzenlenecek ve ilk kez dijital platformda gerçekleştirilecek olan Autoshow 2021 Mobility için geri sayım başladı. Dijital ortamda dünyada bir ilki gerçekleştirerek panaromik görüntüleme teknolojisi ile otomotiv tutkunlarıyla buluşacak olan Fuar, OICA Uluslararası Fuar Takvimi’nde yer aldı. Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow’da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modeli son teknolojilerle görücüye çıkacak. Bu defa dijital ortamda gerçekleşecek ve fiziki aktiviteler ile de zenginleşecek fuarda otomobil, hafif ticari araç, motosiklet ve scooterlar sevenleriyle buluşacak. Autoshow 2021 dünyanın ilk dijital otomobil fuarı olacak. Ali Bilaloğlu fuarla ilgili “Bütün Avrupa ve hatta dünya merakla bu fuarı bekliyor. Nasıl bir deneyim olacağını merak ediyorlar. Biz de yaşayıp göreceğiz” dedi.