300 bin liraya kadar alınacak C SUV neredeyse yok. Türk lirası son 2 yılda büyük bir gerileme döneminde girdi. Euro bu süreçte TL karşısında yüzde 65 değerlenince otomobil fiyatları da kur ve vergi etkisiyle katlandıkça katlandı. 2019 yılının Eylül ayında 300 bin lirası olan bir tüketici C-SUV segmentindeki modellere rahatlıkla binerken, bugün cebimiz kadar modellerimiz de küçüldü. Yaklaşık 2 yıllık süreçte 300 bin liranın değeri B-SUV’a kadar düştü. Onun da birçok modelde halk arasında tabir edilen full+full modelini almak mümkün değil.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

300 bin liraya kadar alınacak C SUV neredeyse yok. Otomobilde tercihler kadar fiyatlar da her geçen gün değişime uğruyor. Hızlı bir değişime uğrayan araç tipleri yerini şimdilik SUV modellere bıraksa da buradaki yoğun fiyat farkı, segmentlerin küçülmesine neden oluyor. Artık tüketicilerin sedandan ziyade daha fazla SUV modellere yoğunlaşması üreticilerin de planlarını değiştirirken sedan ülkesi olarak kabul edilen Türkiye’de bile yerden yüksek modeller pazarın yeni hakimi olmaya başlıyor. Artan model seçenekleri ve donanımlar tüketiciyi cezbediyor fakat fiyata gelince işler değişiyor. Yaklaşık 300 bin lirası olan bir tüketicinin C-SUV’ye binmek için Dacia Duster ve Fiat Egea Cross’tan başka seçeneği maalesef yok. Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın ortaya koyduğu verilere göre, bu fiyata yerden yükselmek isteyenlerin ancak B segmentinde oldukça fazla seçeneği bulunuyor.

MATRAH OLMASYDI C OLMAYACKATI

Eğer matrah artışında değişim olmasaydı C’de 2 seçeneğin olması da çok muhtemel olmayacaktı. 300 bin lirası olanın B-SUV’da 12 seçeneği olurken, sadece alt donanımlı modellere ulaşmak mümkün. Artan kur, enflasyon ve ÖTV oranlarıyla birlikte aslında 300 bin liranın nasıl değer kaybettiğini de görmek hiç de zor değil. 2019 yılında 10’dan fazla C-SUV modeline ulaşmak mümkün iken, şimdi aynı paraya B-SUV’lara anca erişiliyor. Yaklaşık 2 yıl önce üst segmentteki modelin hemen hemen her versiyonunu satın alma imkanı varken, bugün içler acısı tablo ortada. 2019 Eylül dönemindeki C-SUV fiyatları, 2021’in B-SUV’larına bile tam olarak eşit değil. Cebimizdeki paranın eridiği kadar segmentlerde de erime gerçekleşti.

2019 EYLÜL C-SUV FİYATLARI MARKA MODEL FİYAT ARALIĞI Nissan Qashqai 173.190 TL – 247.300 TL Dacia Duster 111.900 TL – 172.300 TL Hyundai Tucson 195.000 TL – 282.450 TL Volkswagen Tiguan 190.100 TL – 277.000 TL Kia Sportage 147.300 TL – 315.900 TL Ford Kuga 175.700 TL – 230.800 TL Opel Grandland X 185.000 TL – 274.800 TL Renault Kadjar 175.650 TL – 245.250 TL Honda CRV 273.400 TL – 316.600 TL 2021 EYLÜL C-SUV Fiat Egea Cross 184.900 TL Dacia Duster 203.000 TL *2021 FİYATLARI GİRİŞ DONANIMLARIDIR. *CARDATA VERİLERİNDEN FAYDALANILMIŞTIR.

2 YILDA EURO TL KARŞISINDA YÜZDE 63 ARTTI

O dönemde dolar 5.65 seviyesinde işlem görürken, euroda 6.20 civarlarında idi. Bugün ise gelinen noktada dolar 8.50’nin üzerine euro ise 10 liranın yukarısında seyrediyor. Enflasyon ise 11,75 seviyelerinde idi. Aradan geçen 2 yılda TL dolar karşısında yüzde 52, euro karşısında ise yüzde 63 kaybetti. Bu dönemde enflasyon da neredeyse euro oranında artışla yüzde 19,25’i geçti. Böylece hedef bir tık daha uzaklaştı.

2021 EYLÜL B-SUV FİYATLARI MARKA MODEL FİYAT Kia Stonic 199.900 TL Hyundai Bayon 201.900 TL Opel Crossland 227.900 TL Fiat 500X 231.100 TL Citroen C3 Aircross 233.000 TL Seat Arona 244.000 TL Ford Ecosport 245.400 TL Ford Puma 246.700 TL Hyundai Kona 247.397 TL Skoda Kamiq 252.300 TL Renault Captur 260.000 TL Peugeot 2008 265.622 TL *CARDATA VERİLERİNDEN FAYDALANILMIŞTIR.

TUCSON ALAN ŞİMDİ BAYON’A ZOR BİNİYOR

Bakıldığında 2019 yılında 200 bin liraya Nissan Qashqai, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Ford Kuga, Opel Grandland X ve Renault Kadjar gibi modellere ulaşmak mümkündü. Ama bugün gelinen noktada Cardata verilerine göre, o bütçelere C-SUV model neredeyse yok. Fiyat etiketini 300 bin seviyesine çıkardığınızda bile sadece 2 C-SUV listeye girebiliyor. Ama bu bütçelere Cardata’nın paylaşımına göre, Citroen C3 Aircross, Fiat 500X, Ford Ecosport, Ford Puma, Hyundai Bayon, Hyundai Kona, Kia Stonic, Opel Crossland, Peugeot 2008, Renault Captur ve Skoda Kamiq modellerine zorla ulaşılıyor.