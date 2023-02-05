Otomobilde düşen alım gücü, kura ve vergiye endeksli fiyatlar ve artan enflasyon hem ikinci ele hem de motosiklete olan talebi arttırdı. 2 tekere olan talep 4 yılda yüzde 170’e yakın artış gösterdi. 2021’e göre, yüzde 62 büyüyen sektör karşısında Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Acar “Otomobilde artan araç fiyatları ve bakım maliyetleri vatandaşları ucuz seçeneklere yönlendirdi” dedi.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Türkiye’de sıfır otomobili sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Düşen alım gücü, kura ve vergiye endeksli fiyatlar ve artan enflasyon hem ikinci ele hem de motosiklete olan talebi patlattı. Daha 2019 yılında satışlar 154 bin 627 adet olurken, 2022’de bu sayı 415 bine ulaştı. Yani 2 teker satışları 4 yılda yüzde 169 artış gösterdi. Bir önceki yıla göre, bile pazar (255 bin 961 adetle) yüzde 62 büyüdü. 415 bin adetlik satışın 290 binini ise yeni müşteriler oluşturdu. Pazar hakkında detayları aktaran Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, distribütörü olduğu İtalyan motosiklet markası Moto Guzzi’nin yeni model serisi V100 Mandello’nun tanıtım toplantısında konuştu.

MALİYETLER TALEBİ KAYDIRDI

Acar “Otomobilde artan araç fiyatları ve bakım maliyetleri vatandaşları ucuz seçeneklere yönlendirdi. Bunun başında da motosiklet geliyor. Fiyatları ve bakım maliyetleri otomobile oranla 10’da 1’e kadar düşen motosikletler hem trafikten kaçmanın hem de özgürlüğün adresi olarak yıldızlaştı” dedi. Ayrıca pandemi sürecinde de bireyselleşen ulaşım tercihinin motosiklet olduğunu aktaran Acar, çip kriziyle birlikte otomobilde yükselen arz sorununun devamında da kendi sektörlerine olumlu şekilde yansıdığını paylaştı.

EHLİYET SINIFI ARTARSA MİLYONLUK PAZAR OLURUZ

Motosiklette talebin gitgide arttığına da değinen Acar sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sene Türkiye motosiklet pazarı önceki seneye göre yüzde 62 büyüyerek 255 binlerden 415 binlere kadar yükseldi. Motosiklet alan müşterilerin profilini incelediğimizde yüzde 70’inin yeni tüketiciler olduğunu gördük. Şu anda yalnızca 50 cc’ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanımına izin veriliyor. Bu Avrupa’da 125 cc’ye kadar izinli. Bizde de tartışılıyor. Eğer kabul görürse milyonluk pazar olmamız için önümüzde hiçbir engel görünmüyor” açıklamasını yaptı.

‘800 BİN ADETLER ZOR DEĞİL’

Türkiye motosiklet pazarı pandeminin olduğu yıl 154 bin adetlere kadar gerilerken, 2022’ye kadar büyüme trendi gösterdi. Pazar 2020’de yüzde 35 artarak 208 bine ve 2021’de yüzde 23 büyüyerek 255 bine ve geçen yıl yüzde 62 büyüyerek 415 bine kadar çıktı. Geçen yılki tahminlerde tüm sektörün şaşırdığını ve bu rakamı kimsenin tahmin edemediğini de sözlerine ekleyen Emre Acar “En iyimser bendim. Ben 365 bine kadar çıkar demiştim. Yanıldım. Herkes şaşırdı. Vizyonumuza göre tempo böyle devam ederse bu yıl 425 bin adet satış yaparız. 2026’da ise 800 bin adetlere ulaşacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLETTE DE

ELEKTRİKLİNİN VOLTAJI YÜKSEK

Emre Acar “Doğan Trend markalarının perakende satış adetlerine bakarsak, 2019’da 1.165 adet, 2020’de bin 795 adet, 2021’de 3 bin 98 adet ve 2022’de ise 6 bin 200′ ün üzerinde perakende satış adediyle başarılı bir sonuçla kapadık. Bu yıl 10 bin 500 adete ulaşmak ve hatta geçmek arzusundayız” dedi. Doğan Trend motosiklet markaları içinde elektriklinin payının da hızla arttığı görüldü. 2021’de 11 adet elektrikli motosiklet satan marka, 2022’de yüzde 1955 artışla 226 adeti gördü.

V100 MANDELLO 410 BİN LİRADAN GELDİ

Moto Guzzi’nin yeni model serisi V100 Mandello, 409 bin 900 liradan başlayan lansmana özel fiyatlarla Türkiye’deki motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Tasarımında hareketli kanatlara sahip ilk 2 tekerlekli motosiklet unvanını elinde tutan model, motosiklet sektöründe elektronik ayarlanabilir ön cama sahip tek roadster olmasıyla da öne çıkıyor. Emre Acar, “2022 yılında 40 adet Moto Guzzi satışı gerçekleştirerek 750 cc – 1300 cc Touring motosiklet pazarından yüzde 6 pazar payı elde ettik. 2023’te 100’ü V100 Mandello olmak üzere, toplamda 230 adetlik hedefimiz ile Moto Guzzi’de satışlarımızı altı katına çıkaracağız” dedi.