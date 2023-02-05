Ocak 2023’te 37 bin 288 adetle rekora imza atan otomobil pazarında ağırlığı SUV modeller oluşturdu. ODMD Magma Data verilerine göre, SUV’lar 21 bin 94 adetle pazardan yüzde 55,6 pay aldı. Hatta sadece toplam pazar değil segment bazında da değerlendirildiğinde, yerden yüksek modellere olan talebin lider olduğu görüldü. B, C, D ve E sınıflarında en çok satan yerden yüksekler oldu.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Otomotivde trend her geçen gün değişiyor. Bundan birkaç yıl önce yerden yüksek modellere ulaşmak hem motor hacimleri hem de fiyatları nedeniyle oldukça güç iken, bugün bu tablo biraz daha farklı. SUV modellere ulaşmak düşen alım gücünü bir kenara koyarsak daha kolay iken, artan model sayısı da çeşitliliği arttırıyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı verileri de bunu ortaya koyuyor. Ocak 2023’te 37 bin 288 adetle rekora imza atan otomobil pazarında ağırlığı SUV modeller oluşturdu.

SINIFINA GÖRE OTOMOBİL SATIŞLARI Toplam SUV SUV pazar payı (%) A (Mini) 184 0 B (Entry) 13.001 7.234 55,6 C (Compact) 20.419 11.934 58,4 D (Medium) 2.135 1.031 48,2 E (Luxury) 1.244 771 61,9 F (Upper Luxury) 305 124 40,6 TOPLAM 37.288 21.094 56,6 ODMD verileri…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Magma Data verilerine göre, SUV’lar 21 bin 94 adetle pazardan yüzde 55,6 pay aldı. Hatta sadece toplam pazar değil segment bazında da değerlendirildiğinde, yerden yüksek modellere olan talebin lider olduğu görüldü.

EN ÇOK C SUV SATILDI

B (giriş) sınıfında artan model çeşitliliği SUV’u Ocak 2023’te liderliğe taşıdı. Toplam 13 bin 1 otomobilin satıldığı B sınıfının 7 bin 234 adedini SUV’lar oluşturdu. Bu sınıftan sadece SUV’lar yüzde 55,6 pay aldı. En çok tercih edilen C (kompakt) sınıfında ise adetler daha yüksek. 20 bin 419 otomobilin satıldığı bu sınıfta yüzde 58,4 sınıf payıyla (11 bin 934 adet) SUV dikkat çekmeye devam etti. D (orta) sınıfında da SUV’un yüzü güldü. 2 bin 135 adet otomobilin satıldığı bu sınıfta 1 bin 31 adet SUV model satışı gerçekleşti. Buradan alınan pay da yüzde 48’in biraz üzerinde. Pazar payının en yüksek olduğu sınıf ise E (lüks). Bu sınıfta Ocak 2023’te toplam bin 244 araç satışı kayıtlara geçti. Bunun 771 adedini ise yüzde 61,9 pazar payıyla SUV’lar oluşturdu. F (ultra lüks) sınıfta da ufak bir farkla sedan liderliği devam ederken, onu SUV’lar takip ediyor.

GEMİ YOLA ÇIKTI NİSANDA

4 BİNE YAKIN SUV CHERY GELİYOR

Türkiye pazarına yeniden adım atmaya hazırlanan Chery, lansmandan önce hem bayi teşkilatını hem de yeni modellerini getirmeye başladı. İlkbaharda ilk modellerin yola çıkması planlanan markanın Türkiye’ye gelecek tüm modelleri SUV. Chery, 21 Ocak – 27 Ocak tarihleri arasında Şangay Limanı’ndan yola çıkan gemilerde 3 bin 286 adet otomobili olduğunu açıklandı. Gemiler, yaklaşık bir aylık yolculuğun ardından Türkiye’ye ve diğer Avrupa pazarlarına varacak. Chery, geçtiğimiz yeni yıl tatili döneminde Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika’daki 11 ülke ve bölgeye 24 bin araç gönderdi. Gemilerin yaklaşık yarısı limanlarına ulaştı ve ihracat pazarlarında iyi bir başlangıç yaptı. Chery Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO, OMODA 5 modellerini satışa sunacak. Bu modellerin hepsi SUV olarak pazara çıkacak.