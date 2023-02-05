Opel Türkiye, bankadan uygun kredi faizi seçeneğiyle şubat ayı araç kampanyası için düğmeye bastı. Opel, başarılı ticari araç modellerinde 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Opel Türkiye, bankadan uygun kredi faizi seçeneğiyle şubat ayı araç kampanyası için düğmeye bastı. Opel, başarılı ticari araç modellerinde 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor. Opel, şubat ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

YÜZDE 0,99 FAİZ KAMPANYASI

Markanın cesur, yalın ve modern Alman tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 748.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

SIFIR FAİZ KAMPANYASI DA VAR

Opel’in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 1.110.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 942.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 10.000 TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 909.900 TL’ye satın alınabiliyor.

690 BİN 900 LİRAYA CROSSLAND

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan modeli Crossland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 690.900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi imkânıyla 539.900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

ELEKTRİKLİ OPEL CORSA

Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 849.900 TL’ye satın alınabiliyor.

TİCARİ OPEL MODELLERİNDE SIFIR FAİZ

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde şubat ayına özel 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu ek tekliflerle fark yaratıyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life’a, 567.900 TL’den; çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 455.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 606.900 TL’den; Vivaro City Van ise 737.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 1.029.900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.