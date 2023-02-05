Citroen sıfır araç kampanyası şubatta başladı… O modele de sıfır faiz var…

Citroen sıfır araç kampanyası şubat ayında sıfır faizle başladı. Yeni C4 X, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 120 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 fırsatıyla şubat ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Citroen araç kampanyası şubat ayında sıfır faizle başladı. Yeni C4 X, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 120 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 fırsatıyla şubat ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Citoroën C4 X modeli 733 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni satışa sunuluyor. Citroën C4 X’in %100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise 901 bin 500 TL’ye satın alınabiliyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroën C4’e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor.

ELEKTRİKLİ VERSİYONU DA VAR

Citroën C4’ün %100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 901 bin 500 TL’ye satın alınabiliyor. Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi imkanlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekânıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip Citroën C3 Aircross SUV ise 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

TİCARİDE SIFIR FAİZLİ KREDİ

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroën Berlingo Kombi de 130 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 110 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroën; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri 110 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi şeçenekleriyle sunuyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 110 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 180 bin TL’ye 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.