Nissan sıfır araç kampanyası için düğmeye bastı… Sıfır faiz bile var…

Nissan şubat ayında sıfır araç kampanyası için düğmeye bastı. Nissan menzili uzatılmış elektrikli otomobil teknolojisi e-POWER modellerini Şubat ayında kampanya ile sunuyor. Aynı zamanda marka şubat ayında sıfır araç kampanyası dahilinde sıfır faiz fırsatı da sunuyor.

Nissan şubat ayında sıfır araç kampanyası için düğmeye bastı. Nissan menzili uzatılmış elektrikli otomobil teknolojisi e-POWER modellerini Şubat ayında kampanya ile sunuyor. Aynı zamanda Nissan şubat ayında sıfır araç kampanyası dahilinde sıfır faiz fırsatı da sunuyor.

e-POWER teknolojisine sahip Nissan Qashqai, %0 faiz imkanı ile Nissan Yetkili Satıcılarında yerini aldı. Qashqai ile elektrikli sürüş deneyimi yaşamak isteyenlere 240.000TL’ye 12 ay için, e-POWER teknolojisini %0 faiz ile imkanı sunuluyor. Benzinli Nissan Qashqai ise şubat kampanyası kapsamında 240.000 TL için 24 ay vade ve %1,24 faizli kredi imkanı ile sunuluyor.

AKILLI SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ

Yeni Nissan Qashqai; 5 farklı sürüş modu, verimli ve güçlü motoru, üstün sürüş dinamikleri, göz alıcı LED aydınlatmaları, geliştirilen teknolojik özellikleri ve konforlu yolculuk deneyimi ile segmentindeki iddiasını sürdürürken hafif hibrit (mild-hybrid) teknolojisini 4×4 çekiş sistemiyle sunarak rakiplerinden ayrışıyor.

Nissan Qashqai, sınıfında ilk kez kullanılan Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi gibi üst düzey akıllı güvenlik özellikleri, iç mekanda ferahlığı artıran cam tavanı ve gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile de farklılaşıyor. Designpack ve üzeri donanımlarda geçerli olan Nissan Qashqai kampanyası, cazip kredi koşulları ve avantajlı takas desteği sunuyor.

SIFIR FAİZLE ARABA

B-SUV sınıfının dinamik oyuncusu Nissan Juke ve şehirli Nissan Micra 60.000TL’ye 12 ay %0 faiz seçeneği ile Nissan Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı. Nissan’ın sıfır faiz kampanyalarına ek olarak, maksimum takas desteği ve finansal çözümler için Nissan Yetkili Satıcıları ile iletişime geçebilirsiniz.