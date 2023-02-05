Tüm dünya elektrikli otomobillere hızlı bir giriş yaparken, özellikle uzak doğulu markalar ‘elektrikten önce hidrojen mi yaygınlaşacak?’ demeye neden olan hidrojenli otomobiller üzerinde çalışıyor. Çinli birçok üretici bu alanda sayısız model sunarken, Japon üreticiler de yeni hidrojen teknolojisi için vakit harcıyor. Honda da bu alanda çalışma yapan markalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Tüm dünya elektrikli otomobillere hızlı bir giriş yaparken, özellikle uzak doğulu markalar ‘elektrikten önce hidrojen mi yaygınlaşacak?’ demeye neden olan hidrojenli otomobiller üzerinde çalışıyor. Çinli birçok üretici bu alanda sayısız model sunarken, Japon üreticiler de yeni hidrojen teknolojisi için vakit harcıyor. Honda da bu alanda çalışma yapan markalardan biri olarak dikkat çekiyor. Honda, hidrojeni birçok farklı alanda kullanarak karbon nötr bir toplum hayaline ulaşmayı amaçlıyor. Honda, 2050 yılına kadar tüm ürünlerinde ve kurumsal faaliyetlerinde karbon nötr hale gelmeyi hedefliyor. Marka, girişimlerinde elektrikle birlikte hidrojeni yüksek potansiyelli enerji taşıyıcılarından biri olarak konumlandırıyor. Honda, hidrojen teknolojisinin temeli olan yakıt hücresi sisteminin uygulamalarını, ürettiği hidrojen yakıtlı otomobillerin (FCEV) yanı sıra farklı uygulama alanlarında da genişleterek karbon salımını düşürmeyi planlıyor.

DİZEL KADAR TALEP GÖRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Honda, 2013 yılında beri yeni nesil yakıt hücresi sisteminin geliştirilmesi konusunda General Motors ile ortak çalışıyor. Bu kapsamda Honda, 2024 yılında Kuzey Amerika ve Japonya’da GM ile ortaklaşa geliştirilen yeni nesil yakıt hücresi sistemine sahip bir FCEV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İki şirketin bilgi birikimi, teknolojik bilgisi ve ölçek ekonomisinin katkısı ile Honda’nın 2019 yılında ürettiği Clarity yakıt hücresinin maliyetinin üçte birine düşürülmesi ile ortaya çıkan bütçe, modelin diğer özelliklerindeki iyileştirmelerde kullanıldı. Bu gelişmeler ışığında gelecek vizyonunu da şekillendiren Honda, gelişmiş yakıt hücreli araçların kullanımının popülerliğini göz önünde bulundurarak gelecekteki yakıt hücresi teknolojilerine odaklandı. Honda, yakıt hücresi sisteminin geleneksel dizel motorlarla aynı düzeyde olmasını sağlayacak kullanılabilirliği ve toplam maliyeti hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İLK YIL 2 BİN ADET SATMAYI HEDEFLİYOR

Honda, sıfır karbon hedefi kapsamında odaklandığı hidrojen teknolojilerini hayata geçirerek 2020’lerin ortalarında yeni nesil yakıt hücresi sistemi modüllerinin satışına başlamayı planlıyor. Honda, ilk satış planını yılda 2 bin adet olarak öngörürken; 2030’da 60 bin adede ve 2030’ların ikinci yarısında yılda birkaç yüz bin adede çıkararak satışları kademeli olarak artıracak. Enerjiyi yüksek yoğunlukta depolayabilen ve taşıyabilen, depoyu hızlı bir şekilde doldurabilen hidrojenin, bu özelliklerinden dolayı, yakıt hücresi sistemini yoğun olarak kullanan büyük boyutlu mobilite ürünleri ve büyük ölçekli araçlar için bir güç kaynağı olarak etkili olması bekleniyor.

1) Hidrojen Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar (FCEV)

Honda, tamamen yeni FCEV modelinin satışına 2024 yılında Kuzey Amerika ve Japonya’da başlamayı planlıyor. Bu model, geçen yıl Kuzey Amerika’da tanıtılan CR-V’yi temel alacak ve yeni nesil yakıt hücresi sistemi ile donatılacak. Kısa sürede dolan yakıtı ile uzun mesafeli sürüş sağlayan FCEV’lerin avantajlarına ek olarak model, evde şarj edilebilen EV’lerin rahatlığını sunan bir eklenti işlevine sahip olacak.

2) Ticari araçlar

Honda, Japonya’da 31 Mart 2024’tan önce Isuzu Motors ile ortaklaşa araştırılan bir prototip yakıt hücreli ağır hizmet kamyonunun tanıtım testlerine kamusal yollarda başlamayı planlıyor. Ayrıca Honda, 2023’ün ocak ayında Çin’in Hubei eyaletinde Dongfeng Motor Group ile iş birliği kapsamında yeni nesil yakıt hücresi sistemli ticari kamyonların test sürüşlerine başladı.

3) Elektrik santralleri

Honda, ileriki yıllarda artan enerji ihtiyacı için temiz ve sessiz bir yedek güç kaynağı olarak yakıt hücresi sistemlerinin uygulanmasını öneriyor. Bu konuda ilk adım olarak American Honda Motor, ABD California’da bulunan kurumsal kampüsüne Honda Clarity Fuel Cell araçlarındaki yakıt hücresi sistemlerini yeniden kullanan yaklaşık 500kW kapasiteli sabit bir yakıt hücresi elektrik santrali kurdu. İstasyonun kampüsün veri merkezi için yedek güç kaynağı olarak işletimi bu ayın sonlarında başlayacak. Bu testin ardından Honda, sabit yakıt hücresi elektrik santrali teknolojilerini dünya genelindeki Honda fabrikalarına ve veri merkezlerine uygulamaya başlayacak.

4) İnşaat makineleri

Honda, yakıt hücresi sistemini ilk olarak inşaat makineleri pazarının büyük bir bölümünü oluşturan ekskavatörlere ve tekerlekli yükleyicilere uygulamak için çalışmalara başlayacak. Bu konunun hayata geçirilmesi için Honda ayrıca inşaat sektörü dernekleri ve ilgili taraflarla birlikte çalışacak.