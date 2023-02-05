Elektrikte yıldızı parladı

Elektrikli Mercedes-Benz modelleri yılı zirveyle kapattı. Yaşanan çip sorununa rağmen, güçlü talep devam etti ve markanın toplam satışları yüzde 16 artarak 25 bin adete ulaştı. Marka sadece 2022’de 4 farklı elektrikli modelini satışa sundu.

Elektrikli Mercedes-Benz modelleri yılı zirveyle kapattı. Yaşanan çip sorununa rağmen, güçlü talep devam etti ve markanın toplam satışları yüzde 16 artarak 25 bin adete ulaştı. Marka sadece 2022’de 4 farklı elektrikli modelini satışa sundu. Markanın 2022 yılında binek otomobil satışları, bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artarak 18 bin 630 adede ulaştı ve bu sayede marka, Premium segment otomobillerde en yüksek satış adedine ulaşarak liderliğe yerleşti. Şirketin hafif ticari araç satışları, önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı. Mercedes-Benz, 8+1 yolcu taşımacılığında liderliğini korudu.

BEŞ ELEKTRİKLİNİN BİRİ YILDIZLI

Elektrikli model atağına devam eden Mercedes-Benz, 2022 yılında 4 farklı elektrikli modeli pazara sundu. 2025’ten itibaren, tüm yeni araç mimarilerinin yalnızca elektrikli olacağını ve müşterilerin her model için tamamen elektrikli bir alternatif seçebileceğini açıklayan Mercedes-Benz, 2022 yılında Türkiye lansmanını yaptığı ve elektrikli otomobillerde verimlilik, lüks ve konforu yeni bir seviyeye taşıyan modelleri sayesinde 1.559 adet elektrikli araç satış ile 2021 yılına göre yüzde 365 artış gerçekleştirdi. Türkiye’de satılan her beş elektrikli otomobilden biri EQ markalı oldu. Mercedes-Benz Otomotiv, 2023 yılında elektrikli otomobil satışlarının toplam satışları içerisindeki payını yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedefliyor.

REKORLAR SERİSİNİ BAŞLATTIK

“2022 yılını çarpıcı sonuçlarla kapatmaktan memnunuz” diyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “2039 itibarıyla karbon nötr olmak gibi hem iddialı hem de önemi giderek artan iklim krizi karşısında, elektrikli araç satışlarında önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmeyi planladığımız rekorlar serisini başlattık. Sene başında tek şarjla 1.000 km menzile ulaşan EQXX ile Mercedes-Benz mühendisliğinin elektrikli otomobillere nasıl bir gelecek çizdiğini hep beraber gördük. Bu yıl Türkiye’de lansmanını yaptığımız, üstün özellikleriyle dikkat çeken EQS’in yanı sıra, sportif üst sınıf sedanımız EQE, EQA ve EQB modellerimiz, otomotivde elektrikli otomobiller için yeni standartlar belirleyen yaklaşımımızın müşterilerimizin beklentilerine cevap vererek genel kabul sağladığını gösterdi.

YENİ E SERİSİ VE CLE BU YIL GELİYOR

2023 yılı hedeflerini anlatan Şükrü Bekdikhan, “2023 heyecan dolu bir yıl olacak. Yaratacağımız yeni ekosistemle müşteri odaklılığına yeni bir standart ve ölçüt getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yalnızca en iyi müşteri deneyimi için yeni bir rekabet kültürü doğmasına ve lüks perakende sektöründe köklü bir değişimin başlamasına da öncülük edeceğiz. Ülkemizde otomobil şarj altyapısındaki yatırımlarla birlikte, elektrikli otomobil satışlarımızın payının daha da artmasını ve toplam satışlar içinde yüzde 10’un üzerine çıkacağını öngörmekteyiz. 2023 yılında, merakla beklenen Yeni E-Serisi ve CLE modellerimizi bu sene içinde müşterilerimizle buluşturmayı ve premium segmentteki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Mercedes-Benz’in çok net bir hedefi var: En çok arzu edilen otomobilleri yapmak. 2023 yılında da bu sözümüzü tutmaya devam edeceğiz” dedi.